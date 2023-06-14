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Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции
Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции
Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму за полгода нарастили объем производства в 3,5 раза. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T18:01
2023-06-14T18:01
2023-06-14T18:01
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сергей аксенов
оборонно-промышленный комплекс россии
симферопольский завод "фиолент"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму за полгода нарастили объем производства в 3,5 раза. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов.Так, симферопольский завод "Фиолент", по данным главы региона, организовывает уже четвертую смену. Работа идет практически безостановочно, отметил Аксенов и поблагодарил рабочих и инженеров, которые своим круглосуточным трудом приближают победу.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыВ Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий регионаВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"
https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-balitskiy-otsenil-sostoyanie-del-na-zaporozhskom-fronte-1129381147.html
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новости, новости крыма, сергей аксенов, оборонно-промышленный комплекс россии, симферопольский завод "фиолент"
Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции
Аксенов: крымский сектор ОПК за полгода увеличил объем производства в 3,5 раза