https://crimea.ria.ru/20230614/krymskaya-oboronka-v-35-raza-narastila-vypusk-produktsii-1129391588.html

Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции

Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму за полгода нарастили объем производства в 3,5 раза. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T18:01

2023-06-14T18:01

2023-06-14T18:01

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новости крыма

сергей аксенов

оборонно-промышленный комплекс россии

симферопольский завод "фиолент"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму за полгода нарастили объем производства в 3,5 раза. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов.Так, симферопольский завод "Фиолент", по данным главы региона, организовывает уже четвертую смену. Работа идет практически безостановочно, отметил Аксенов и поблагодарил рабочих и инженеров, которые своим круглосуточным трудом приближают победу.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыВ Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий регионаВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"

https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-balitskiy-otsenil-sostoyanie-del-na-zaporozhskom-fronte-1129381147.html

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2023

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новости, новости крыма, сергей аксенов, оборонно-промышленный комплекс россии, симферопольский завод "фиолент"