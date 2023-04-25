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Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы
Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы
Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T13:31
2023-04-25T13:31
2023-04-25T13:31
сергей аксенов
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завод "фиолет"
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промышленность в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По данным Аксенова, к этому моменту предприятие получило 40 млн рублей субсидий из республиканского бюджета, еще 70 млн - на обновление станочного парка - поступит в ближайшее время по федеральной линии."Предприятие сейчас загружено и дополнительно набирает сотрудников", - сообщил руководитель региона.Ранее Аксенов сообщал о том, что в Крыму собирают беспилотники, противотанковые бетонные заграждения и другую продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса, общий объем контрактов по гособоронзаказу превышает 23 млрд рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"Крымские предприятия вошли в список системообразующих: что это значитВ Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона
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Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы
Аксенов: завод "Фиолент" нарастил объем заказов в рамках импортозамещения