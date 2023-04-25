https://crimea.ria.ru/20230425/importozameschenie-i-oboronka-zavod-fiolent-v-4-raza-narastil-zakazy-1128351978.html

Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы

Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы

Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T13:31

2023-04-25T13:31

2023-04-25T13:31

сергей аксенов

крым

новости крыма

завод "фиолет"

гособоронзаказ

промышленность россии

промышленность в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По данным Аксенова, к этому моменту предприятие получило 40 млн рублей субсидий из республиканского бюджета, еще 70 млн - на обновление станочного парка - поступит в ближайшее время по федеральной линии."Предприятие сейчас загружено и дополнительно набирает сотрудников", - сообщил руководитель региона.Ранее Аксенов сообщал о том, что в Крыму собирают беспилотники, противотанковые бетонные заграждения и другую продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса, общий объем контрактов по гособоронзаказу превышает 23 млрд рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"Крымские предприятия вошли в список системообразующих: что это значитВ Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона

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2023

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