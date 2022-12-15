Рейтинг@Mail.ru
В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221215/v-krymu-sobirayut-bespilotniki-i-protivotankovye-zagrazhdeniya--aksenov-1125896237.html
В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов
В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.12.2022
В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов
В Крыму собирают беспилотники, противотанковые бетонные заграждения и другую продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса, общий объем контрактов по... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T10:02
2022-12-15T10:03
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125191868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05630597517da8de28090096b94da666.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму собирают беспилотники, противотанковые бетонные заграждения и другую продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса, общий объем контрактов по гособоронзаказу превышает 23 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.По его словам, со второго квартала этого года объем продукции, выпускаемой заводом "Фиолент", конструкторско-технологическим бюро "Судокомпозит" и Феодосийским оптическим заводом, увеличился на 35-40%.Сейчас в регионе функционирует 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Однако на нужды бойцов СВО работают не только они, но и обычные крымчане, добавил глава республики."В Крыму фронту помогают не только крупные предприятия — многие крымчане собирают гуманитарную помощь, шьют вещи, вяжут носки и даже готовят сублимированные продукты питания для бойцов", - перечислил он.На фоне спецоперации и после начала частичной мобилизации в Крыму приняли ряд мер поддержки призванных и их семей. Так, мобилизованные и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получают по 200 тысяч рублей. Кроме того, принят закон о бесплатном выделении земли участникам СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВОДобровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублейКомандующий ЧФ оценил подготовку резервистов из Крыма и Севастополя
https://crimea.ria.ru/20221213/v-krymu-atele-stalo-proizvodit-bronezhilety-1125854028.html
https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html
https://crimea.ria.ru/20221207/tochechnaya-opasnost-aksenov-ob-atakakh-bespilotnikov-na-krym-1125736166.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125191868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f1cff823a2a3e9972cfede58ce93811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сво
В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов

Аксенов: в Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения

10:02 15.12.2022 (обновлено: 10:03 15.12.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкв Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения
в Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму собирают беспилотники, противотанковые бетонные заграждения и другую продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса, общий объем контрактов по гособоронзаказу превышает 23 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.
В Крыму ателье стало производить бронежилеты - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 16:15
В Крыму ателье стало производить бронежилеты
По его словам, со второго квартала этого года объем продукции, выпускаемой заводом "Фиолент", конструкторско-технологическим бюро "Судокомпозит" и Феодосийским оптическим заводом, увеличился на 35-40%.
"Завод по выпуску вибропрессованной продукции в Симферопольском районе начал производство противотанковых бетонных заграждений. Идет закупка и ежедневная обкатка современных систем ПВО, а также наших беспилотников, которые собираются в Крыму. У нас хорошая техника. Разработки были еще до начала специоперации, они продолжаются", - проинформировал Аксенов.
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:37
Как обеспечивается безопасность Крыма
Сейчас в регионе функционирует 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Однако на нужды бойцов СВО работают не только они, но и обычные крымчане, добавил глава республики.
"В Крыму фронту помогают не только крупные предприятия — многие крымчане собирают гуманитарную помощь, шьют вещи, вяжут носки и даже готовят сублимированные продукты питания для бойцов", - перечислил он.
На фоне спецоперации и после начала частичной мобилизации в Крыму приняли ряд мер поддержки призванных и их семей. Так, мобилизованные и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получают по 200 тысяч рублей. Кроме того, принят закон о бесплатном выделении земли участникам СВО.
Глава Крыма Сергей Аксенов
7 декабря, 16:53
"Точечная опасность": Аксенов об атаках беспилотников на Крым
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВО
Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей
Командующий ЧФ оценил подготовку резервистов из Крыма и Севастополя
 
КрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Где в Крыму не будет воды в четверг
10:09Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму
10:02В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов
09:41Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
09:22Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
09:17По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года
08:53Как убрать отечность лица – способы
07:57"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
07:31Кот Мостик стал амбассадором Севастополя по туризму
07:01Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены
03:27Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко
00:01Балканский циклон: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 декабря
22:17Главные события и заявления дня: 14 декабря
21:51В Крыму на Ангарском перевале выпал снег
21:31Главные новости Крыма: 14 декабря
21:06Должникам назвали сумму, которую им оставят на жизнь в новом году
20:44Похудение провоцирует развитие остеопороза у женщин – врач
20:26Сложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в Крыму
20:02Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции Украины
Лента новостейМолния