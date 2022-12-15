https://crimea.ria.ru/20221215/v-krymu-sobirayut-bespilotniki-i-protivotankovye-zagrazhdeniya--aksenov-1125896237.html

В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов

В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов - РИА Новости Крым, 15.12.2022

В Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – Аксенов

В Крыму собирают беспилотники, противотанковые бетонные заграждения и другую продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса, общий объем контрактов по... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T10:02

2022-12-15T10:02

2022-12-15T10:03

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму собирают беспилотники, противотанковые бетонные заграждения и другую продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса, общий объем контрактов по гособоронзаказу превышает 23 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.По его словам, со второго квартала этого года объем продукции, выпускаемой заводом "Фиолент", конструкторско-технологическим бюро "Судокомпозит" и Феодосийским оптическим заводом, увеличился на 35-40%.Сейчас в регионе функционирует 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Однако на нужды бойцов СВО работают не только они, но и обычные крымчане, добавил глава республики."В Крыму фронту помогают не только крупные предприятия — многие крымчане собирают гуманитарную помощь, шьют вещи, вяжут носки и даже готовят сублимированные продукты питания для бойцов", - перечислил он.На фоне спецоперации и после начала частичной мобилизации в Крыму приняли ряд мер поддержки призванных и их семей. Так, мобилизованные и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получают по 200 тысяч рублей. Кроме того, принят закон о бесплатном выделении земли участникам СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВОДобровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублейКомандующий ЧФ оценил подготовку резервистов из Крыма и Севастополя

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https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сво