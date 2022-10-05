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Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей
Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей
Все добровольно прибывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T13:43
2022-10-05T13:43
частичная мобилизация
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Все добровольно прибывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма также напомнил, что республиканская мера поддержки военнослужащих - выделение земельных участков - распространяется на всех участников специальной военной операции, имеющих постоянную регистрацию на территории Республики Крым.Командующий ЧФ оценил подготовку резервистов из Крыма и Севастополя &gt;&gt;Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221004/70-tysyach-dobrovoltsev-podali-zayavki-na-uchastie-v-svo-cherez-gosuslugi-1124709047.html
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частичная мобилизация, крым, сергей аксенов
Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей

Глава Крыма заявил, что добровольцы наравне с мобилизованными получат по 200 тысяч рублей

13:43 05.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Все добровольно прибывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Мы заботимся обо всех без исключения наших защитниках. Благодарю наших воинов за проявленное мужество и силу", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Крыма также напомнил, что республиканская мера поддержки военнослужащих - выделение земельных участков - распространяется на всех участников специальной военной операции, имеющих постоянную регистрацию на территории Республики Крым.
Командующий ЧФ оценил подготовку резервистов из Крыма и Севастополя >>
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:54
70 тысяч добровольцев подали заявки на участие в СВО через Госуслуги
 
Частичная мобилизацияКрымСергей Аксенов
 
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