https://crimea.ria.ru/20221005/dobrovoltsy-v-krymu-takzhe-poluchat-po-200-tysyach-rubley-1124724053.html

Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей

Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей

Все добровольно прибывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T13:43

2022-10-05T13:43

2022-10-05T13:43

частичная мобилизация

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Все добровольно прибывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма также напомнил, что республиканская мера поддержки военнослужащих - выделение земельных участков - распространяется на всех участников специальной военной операции, имеющих постоянную регистрацию на территории Республики Крым.Командующий ЧФ оценил подготовку резервистов из Крыма и Севастополя >>Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221004/70-tysyach-dobrovoltsev-podali-zayavki-na-uchastie-v-svo-cherez-gosuslugi-1124709047.html

крым

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2022

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частичная мобилизация, крым, сергей аксенов