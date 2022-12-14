https://crimea.ria.ru/20221214/v-krymu-prinyali-zakon-o-besplatnom-vydelenii-zemli-uchastnikam-svo--1125878836.html

В Крыму приняли закон о бесплатном выделении земли участникам СВО

В Крыму приняли закон о бесплатном выделении земли участникам СВО - РИА Новости Крым, 14.12.2022

В Крыму приняли закон о бесплатном выделении земли участникам СВО

Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Как сообщил глава республики РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T13:22

2022-12-14T13:22

2022-12-14T13:19

новости крыма

крым

сергей аксенов

государственный совет рк (госсовет)

свободная экономическая зона в республике крым и севастополе

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111478/07/1114780744_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_34838f248765e57fc219ef1eafec9f0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции. Как сообщил глава республики Серегй Аксенов, изменения внесены в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков. Кто имеет право на участокПри этом, обязательно наличие постоянной крымской регистрации по состоянию на 24 февраля 2022 года, подчеркнул глава региона.Как получить землюЧтобы получить землю, необходимо подать в орган местного самоуправления по месту регистрации заявление и документы, подтверждающие прописку и статус ветерана или инвалида боевых действий."В случае смерти участника СВО предусматривается предоставление данной меры поддержки членам семьи погибшего. Это супруга (супруг), дети и родители", - добавил глава республики.В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей.В декабре глава республики поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развитияАксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВООсобенности закона о поддержке участников спецоперации в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221205/vlasti-kryma-razyasnili-poryadok-vyplat-denezhnogo-zhalovaniya-mobilizovannym-1125690942.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сергей аксенов, государственный совет рк (госсовет), свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, закон и право