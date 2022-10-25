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В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития
В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития
Власти Севастополя определились с вопросом выделения земли участникам спецоперации. Участки зарезервируют и изымут из фонда комплексного развития территорий,... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T11:28
2022-10-25T11:28
севастополь
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Власти Севастополя определились с вопросом выделения земли участникам спецоперации. Участки зарезервируют и изымут из фонда комплексного развития территорий, заявил губернатор Михаил Развожаев.Как уточнил глава города, участки получат все участники спецоперации и семьи погибших. Развожаев пояснил, что изначально закон разрабатывался под "севастопольцев – участников СВО".Вторым источником земельных ресурсов глава города считает "невовлеченные в хозяйственный оборот, не представляющие интерес для нужд обороны и безопасности земли, находящиеся в распоряжении Министерства обороны".Законопроект предстоит доработать в части критериев подтверждения статуса участника СВО с уточнением всех категорий войск. Поскольку в данной редакции не учтены бойцы Росгвардии и всего силового блока.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, около 2,5 тысяч крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. В Крыму также приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
https://crimea.ria.ru/20221010/lgoty-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-v-sevastopole-zakonoproekt-1124807722.html
https://crimea.ria.ru/20221013/deti-uchastnikov-svo-zachisleny-v-kadetskiy-korpus-sk-rf-v-sevastopole--1124866878.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, общество
В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития

Севастопольским участникам СВО выдадут землю из фонда комплексного развития территорий

11:28 25.10.2022
 
© Пресс-служба правительства СевастополяМыс Хрустальный в Севастополе
Мыс Хрустальный в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Власти Севастополя определились с вопросом выделения земли участникам спецоперации. Участки зарезервируют и изымут из фонда комплексного развития территорий, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Как уточнил глава города, участки получат все участники спецоперации и семьи погибших. Развожаев пояснил, что изначально закон разрабатывался под "севастопольцев – участников СВО".
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"Закон непростой для нас и в финансовом плане, и в той части, которая касается земельного вопроса – предоставления земли всем участникам СВО. Но, считаю, что это абсолютно выполнимая задача. Источники предоставления земли: есть ресурс комплексного развития территорий. И мы сможем при заключении договоров КРТ получать часть земель под эти нужды, плюс есть один из участков, где земли принадлежат городу, его объем мы тоже можем уменьшить под нужды этой задачи", – прокомментировал губернатор на сессии Законодательного собрания.
Вторым источником земельных ресурсов глава города считает "невовлеченные в хозяйственный оборот, не представляющие интерес для нужд обороны и безопасности земли, находящиеся в распоряжении Министерства обороны".
Законопроект предстоит доработать в части критериев подтверждения статуса участника СВО с уточнением всех категорий войск. Поскольку в данной редакции не учтены бойцы Росгвардии и всего силового блока.
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В Крыму также приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
 
СевастопольСпециальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизацияОбщество
 
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