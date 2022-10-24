https://crimea.ria.ru/20221024/skolko-krymchan-poshli-dobrovoltsami-v-zonu-svo-1125062625.html

Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО

Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО

Около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов". РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T17:41

2022-10-24T17:41

2022-10-24T17:41

частичная мобилизация

крым

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов".Также Кутузов проинформировал, что одними из первых в зону СВО добровольно отправились казаки Черноморского казачьего войска.Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации >>Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего планируют призвать около 300 тысяч человек.В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.

https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, крым, специальная военная операция рф на украине