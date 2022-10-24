https://crimea.ria.ru/20221024/skolko-krymchan-poshli-dobrovoltsami-v-zonu-svo-1125062625.html
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
Около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов". РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T17:41
2022-10-24T17:41
2022-10-24T17:41
частичная мобилизация
крым
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738180_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a027d203d4e6feb56061645c67d4afc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов".Также Кутузов проинформировал, что одними из первых в зону СВО добровольно отправились казаки Черноморского казачьего войска.Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации >>Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего планируют призвать около 300 тысяч человек.В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738180_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d1b87204c428d88ca7fb38532de41867.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация, крым, специальная военная операция рф на украине
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
Врио военного комиссара Кутузов: около 2,5 тысяч крымчан записались в добровольцы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов".
"У нас достаточное количество патриотично настроенных граждан, которые приняли решение участвовать. Если в цифрах - это около 2,5 тысяч граждан, которые приняли решение добровольно бороться с нацизмом и добровольно участвовать в спецоперации", - сообщил он в эфире "Крым 24"..
Также Кутузов проинформировал, что одними из первых в зону СВО добровольно отправились казаки Черноморского казачьего войска.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего планируют призвать около 300 тысяч человек.
В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.