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Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
Около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов". РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T17:41
2022-10-24T17:41
частичная мобилизация
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов".Также Кутузов проинформировал, что одними из первых в зону СВО добровольно отправились казаки Черноморского казачьего войска.Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации &gt;&gt;Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего планируют призвать около 300 тысяч человек.В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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частичная мобилизация, крым, специальная военная операция рф на украине
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО

Врио военного комиссара Кутузов: около 2,5 тысяч крымчан записались в добровольцы

17:41 24.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов".
"У нас достаточное количество патриотично настроенных граждан, которые приняли решение участвовать. Если в цифрах - это около 2,5 тысяч граждан, которые приняли решение добровольно бороться с нацизмом и добровольно участвовать в спецоперации", - сообщил он в эфире "Крым 24"..
Также Кутузов проинформировал, что одними из первых в зону СВО добровольно отправились казаки Черноморского казачьего войска.
Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации >>
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего планируют призвать около 300 тысяч человек.
В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
17:26
План по частичной мобилизации в Крыму еще не выполнен
 
Частичная мобилизацияКрымСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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