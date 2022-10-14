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Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации
Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации
Дополнительной мобилизации граждан России в рамках специальной военной операции в обозримом будущем не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T15:47
2022-10-14T15:57
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
общество
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Дополнительной мобилизации граждан России в рамках специальной военной операции в обозримом будущем не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также отметил, что изначально в рамках мобилизации планировалось призвать не 300 тысяч человек, а меньше.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html
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владимир путин (политик), частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации

Путин: дополнительной мобилизации в России не планируется

15:47 14.10.2022 (обновлено: 15:57 14.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Дополнительной мобилизации граждан России в рамках специальной военной операции в обозримом будущем не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений на этот счет не поступало и в обозримом будущем не вижу в этом необходимости", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Путин также отметил, что изначально в рамках мобилизации планировалось призвать не 300 тысяч человек, а меньше.
Армейская аптечка - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:13
В Кремле ответили на вопрос о "новой волне" мобилизации
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Владимир Путин (политик)Частичная мобилизацияОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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