https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otvetil-na-vopros-o-neobkhodimosti-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1124889175.html

Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации

Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации

Дополнительной мобилизации граждан России в рамках специальной военной операции в обозримом будущем не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T15:47

2022-10-14T15:47

2022-10-14T15:57

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

общество

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Дополнительной мобилизации граждан России в рамках специальной военной операции в обозримом будущем не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также отметил, что изначально в рамках мобилизации планировалось призвать не 300 тысяч человек, а меньше.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине