https://crimea.ria.ru/20221130/aksenov-poruchil-usilit-rabotu-s-semyami-uchastnikov-svo-1125621376.html

Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО

Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО

Глава республики Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T17:15

2022-11-30T17:15

2022-11-30T17:21

сергей аксенов

крым

частичная мобилизация

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей."До Нового года в каждом районе должен быть организован учет семей всех участников СВО - мобилизованных, добровольцев, бойцов ЧВК, военнослужащих по контракту. В целом вопросы, связанные с участниками СВО, должны сниматься на уровне районных городских администраций и правительства в индивидуальном порядке. У людей бытовых проблем быть не должно", - заявил Аксенов в ходе совещания в среду.Он сообщил, что в ближайшие дни военнослужащим будут доставлены бронежилеты, обувь и амуниция.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В рамках мобилизационных мероприятий в стране призвали около 300 тысяч человек. 30 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что резервисты и добровольцы прошли обучение на полигонах России и Республики Беларусь.

https://crimea.ria.ru/20221130/rezervisty-gotovy-k-otpravke-v-zonu-svo--shoygu-1125613426.html

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2022

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сергей аксенов, крым, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, общество