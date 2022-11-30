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Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО
Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО
Глава республики Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T17:15
2022-11-30T17:21
сергей аксенов
крым
частичная мобилизация
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей."До Нового года в каждом районе должен быть организован учет семей всех участников СВО - мобилизованных, добровольцев, бойцов ЧВК, военнослужащих по контракту. В целом вопросы, связанные с участниками СВО, должны сниматься на уровне районных городских администраций и правительства в индивидуальном порядке. У людей бытовых проблем быть не должно", - заявил Аксенов в ходе совещания в среду.Он сообщил, что в ближайшие дни военнослужащим будут доставлены бронежилеты, обувь и амуниция.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В рамках мобилизационных мероприятий в стране призвали около 300 тысяч человек. 30 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что резервисты и добровольцы прошли обучение на полигонах России и Республики Беларусь.
https://crimea.ria.ru/20221130/rezervisty-gotovy-k-otpravke-v-zonu-svo--shoygu-1125613426.html
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сергей аксенов, крым, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, общество
Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО

Глава республики Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО

17:15 30.11.2022 (обновлено: 17:21 30.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей.
"До Нового года в каждом районе должен быть организован учет семей всех участников СВО - мобилизованных, добровольцев, бойцов ЧВК, военнослужащих по контракту. В целом вопросы, связанные с участниками СВО, должны сниматься на уровне районных городских администраций и правительства в индивидуальном порядке. У людей бытовых проблем быть не должно", - заявил Аксенов в ходе совещания в среду.
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Резервисты готовы к отправке в зону СВО – Шойгу
Он сообщил, что в ближайшие дни военнослужащим будут доставлены бронежилеты, обувь и амуниция.
"У нас пришли каски и более семи тысяч бронежилетов, на днях передадим их и они будут распределены между теми, кто находится на передовой. Завтра передаем 350 пар теплых ботинок, 240 комплектов термобелья и столько же спальных мешков. Процесс идет, мы частично довозим в подразделения все, что было обещано", - заверил Аксенов.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. В рамках мобилизационных мероприятий в стране призвали около 300 тысяч человек. 30 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что резервисты и добровольцы прошли обучение на полигонах России и Республики Беларусь.
 
Сергей АксеновКрымЧастичная мобилизацияСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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