https://crimea.ria.ru/20221130/rezervisty-gotovy-k-otpravke-v-zonu-svo--shoygu-1125613426.html

Резервисты готовы к отправке в зону СВО – Шойгу

Резервисты готовы к отправке в зону СВО – Шойгу - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Резервисты готовы к отправке в зону СВО – Шойгу

Более 300 тысяч резервистов и добровольцев прошли обучение на полигонах России и Республики Беларусь с начала частичной мобилизации. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T13:27

2022-11-30T13:27

2022-11-30T13:31

сергей шойгу

министерство обороны рф

частичная мобилизация

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Более 300 тысяч резервистов и добровольцев прошли обучение на полигонах России и Республики Беларусь с начала частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, с призванными в рамках мобилизации резервистами работает около трех тысяч инструкторов. Обучение проходит на полигонах России и Белоруссии, всего для подготовки личного состава задействовано порядка ста площадок.В настоящее время подготовку в учебных центрах прошли около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи, уточнил министр обороны.Также Шойгу отметил новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, которые тестируются в ходе спецоперации."Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", – цитирует главу оборонного ведомства РИА Новости.Вместе с тем совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задача огневого поражения противника. "К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы", – заявил Шойгу.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Всего в период мобилизационных мероприятий было призвано порядка 300 тысяч человек.Все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершили 31 октября.В начале ноября в зоне проведения специальной военной операции находилось около 80 тысяч мобилизованных россиян, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине