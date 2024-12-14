https://crimea.ria.ru/20241214/na-ukraine-nachali-sobirat-cheshskie-vintovki-bren-2-1142606379.html

На Украине начали собирать чешские винтовки BREN-2

На Украине начали собирать чешские винтовки BREN-2 - РИА Новости Крым, 14.12.2024

На Украине начали собирать чешские винтовки BREN-2

На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки BREN-2. Об этом сообщает госконцерн "Укроборонпром". РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T09:15

2024-12-14T09:15

2024-12-14T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки BREN-2. Об этом сообщает госконцерн "Укроборонпром".Отмечается, что работа ведется в рамках подписанного в июле соглашения, которое предусматривает локализацию сборки, а в дальнейшем – полное изготовление штурмовых винтовок стандарта НАТО на Украине.На оборонном предприятии уверены, что такое партнерство поможет улучшить обеспечение потребностей "оборонки" страны в современных видах стрелкового оружия и в дальнейшем послужит ускоренной интеграции в промышленные цепочки стран НАТО. 10 июня украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что появление совместного украино-германского танкового предприятия не повлияет на ход спецоперации, поскольку речь идет только о ремонте бронетехники в незначительных объемах, а не о производстве. Таким образом Германия хочет закрепиться на Украине в надежде, что после завершения конфликта оставшиеся территории страны будут переходить на стандарты вооружений НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на УкраинуЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, чехия, оружие, в мире, новости, нато