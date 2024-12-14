На Украине начали собирать чешские винтовки BREN-2
На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки BREN-2
© Фото : Česká zbrojovka a.s.Чешская штурмовая винтовка CZ BREN 2. Архивное фото
© Фото : Česká zbrojovka a.s.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. На Украине начали собирать чешские штурмовые винтовки BREN-2. Об этом сообщает госконцерн "Укроборонпром".
Отмечается, что работа ведется в рамках подписанного в июле соглашения, которое предусматривает локализацию сборки, а в дальнейшем – полное изготовление штурмовых винтовок стандарта НАТО на Украине.
"На одном из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" началась лицензионная сборка винтовок BREN-2. Это – практическое продолжение сотрудничества с Česká zbrojovka – дочерней компанией Colt CZ (Чешская Республика)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госконцерна.
На оборонном предприятии уверены, что такое партнерство поможет улучшить обеспечение потребностей "оборонки" страны в современных видах стрелкового оружия и в дальнейшем послужит ускоренной интеграции в промышленные цепочки стран НАТО.
10 июня украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что появление совместного украино-германского танкового предприятия не повлияет на ход спецоперации, поскольку речь идет только о ремонте бронетехники в незначительных объемах, а не о производстве. Таким образом Германия хочет закрепиться на Украине в надежде, что после завершения конфликта оставшиеся территории страны будут переходить на стандарты вооружений НАТО.
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