https://crimea.ria.ru/20241214/v-gruzii-startovali-vybory-prezidenta-1142609665.html

В Грузии стартовали выборы президента

В Грузии стартовали выборы президента - РИА Новости Крым, 14.12.2024

В Грузии стартовали выборы президента

Большие силы полиции стянуты к парламенту Грузии, в здании которого в субботу стартовали выборы президента страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T08:01

2024-12-14T08:01

2024-12-14T07:56

грузия

выборы

политика

протесты

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Большие силы полиции стянуты к парламенту Грузии, в здании которого в субботу стартовали выборы президента страны, передает корреспондент РИА Новости.В частности, полиция перекрыла переулки, проходящие слева и справа от здания парламента, и взяла таким образом под контроль входы в здание. У здания также стоит большое количество полицейских машин.Голосование по выборам президента начнется в 9:00 по местному времени (8:00 мск), к этому времени противники выборов призывали друг друга прийти к парламенту. В субботу впервые в истории Грузии пройдут выборы президента, которого будет избирать не народ, а избирательная коллегия. В коллегию входит 300 парламентариев и депутатов разного уровня, они выберут нового президента сроком на пять лет. Для победы в первом туре кандидат должен набрать 2/3 голосов, если этого не произойдет, будет назначен второй тур, который также состоится в субботу. Единственным претендентом на пост президента является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными. Следовательно, они не выдвигали своих кандидатур. Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов.Голосование продлится до 14:00 по местному времени (13:00 мск).При этом Грузию, возможно, ждет еще один скандал, поскольку президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".28 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.Оппозиционеры и их сторонники планируют собраться у здания парламента утром в субботу и выразить протест процессу выборов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – экспертОтношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, политика, протесты, новости, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе