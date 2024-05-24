https://crimea.ria.ru/20240524/otnosheniya-rossii-i-gruzii-ekspert-otsenil-perspektivy-1137540607.html

Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы

Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы

Политический вектор Грузии сигнализирует о том, что налаживание отношений с Россией вполне вероятно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T21:32

2024-05-24T21:32

2024-05-24T21:03

грузия

радио "спутник в крыму"

россия

политика

в мире

группировка войск "запад"

сша

мнения

вадим петров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Политический вектор Грузии сигнализирует о том, что налаживание отношений с Россией вполне вероятно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его словам, в грузинском правительстве сегодня, "в отличие от президента Грузии – женщины с французским паспортом", есть люди, которые действительно заинтересованы если не в дружбе с Россией, то по крайней мере в спокойных отношениях, прежде всего торговых."Сегодня грузинский экспорт в значительной степени направлен на север. Мы покупаем грузинские вина, другую продукцию грузинского пищепрома. Поэтому нормализация российско-грузинских отношений вполне вероятна", – считает Петров.При этом надо иметь в виду, что правительство этой страны не намерено вступать с Москвой в союзнические отношения, добавил он.Это объясняется тем, что правительство Грузии нацелено на налаживание отношений с Европой, вступление в ЕС и поддержку глубокой связи с США, но при этом жестко отстаивает собственные интересы.А потому давление со стороны Запада, где "опасаются, что со временем Кобахидзе станет новым Орбаном", продолжится на фоне обострения после принятия закона об иноагентах, считает Петров."В большинстве стран Европы этот закон в еще более жесткой редакции действует, я уже не говорю об Америке. Но то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. И в этом контексте на Грузию, конечно, будет оказываться давление. Понятно, что все это направлено на то, чтобы посадить такое правительство, которое вообще не будет пытаться каким-то образом оспорить то, что предлагает Запад", – сказал он.Удастся ли действующей власти победить, зависит от того, насколько грамотно она продолжит руководить системой, в которой силовые структуры пока еще на ее стороне, как и большая часть народа, не выходящего на митинги и не поддерживающего их идею, говорит Петров.Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах 14 мая. Этому предшествовали уличные протесты оппозиции, спонсируемой Западом. Эксперты рассматривали возможность https://crimea.ria.ru/20240503/byt-li-v-gruzii-maydanu-1137002236.html, в том числе майдана, учитывая, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект вето, а Запад усилил давление на Тбилиси. На этом фоне грузинские СМИ сообщали, что воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, объясняя необходимость принятия закона об иноагентах, заявил, что власти не желают "украинизации" страны, "майдана" и открытия "второго фронта" против России.В ответ на действия грузинского правительства Запад отреагировал целым рядом резких действий и угрожающих заявлений. Венецианская комиссия Совета Европы "настоятельно рекомендовала" отозвать закон об иноагентах. А госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Грузии ответные меры на закон об иноагентах, отметив, что в США в данный момент обсуждается вопрос о том, "какие могут быть предприняты шаги в ответ".23 мая премьер Грузии Кобахидзе сообщил, что один из еврокомиссаров, с которым он поговорил по телефону, намекнул ему на возможное повторение судьбы премьера Словакии Роберта Фицо. Читайте также на РИА Новости Крым:Пока не "майдан": пойдут ли протесты в Грузии по украинскому сценариюЧто скрывают за собой протесты в Грузии из-за закона об иноагентахГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, россия, политика, в мире, группировка войск "запад", сша, мнения, вадим петров