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В Грузии принят закон об иноагентах - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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В Грузии принят закон об иноагентах
В Грузии принят закон об иноагентах - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Грузии принят закон об иноагентах
Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T17:08
2024-05-14T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах, сообщает РИА Новости.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был представлен фракцией "Грузинская мечта" для рассмотрения в парламент 15 апреля и вызвал волну недовольств в Грузии. Оппозиция утверждает, что законопроект похож на российский закон об иноагентах. Между тем, аналогичные правовые нормы есть и на Западе, в том числе в США.Законопроект об иноагентах, внесенный на рассмотрение парламента еще в феврале 2023 года, предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.Он был принят во втором чтении 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против принятия нового закона.В реестр должны попасть юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Такие субъекты обязаны зарегистрироваться в минюсте как агенты иностранного влияния и предоставлять ежегодную финансовую декларацию. За нарушение им грозит штраф.Против принятия законопроекта выступает оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США.С 17 апреля, когда законопроект приняли в первом чтении, у стен парламента Грузии систематически проводятся митинги представителей неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта.В начале мая появилась информация о том, что к акциям протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах", которые финансируются западными странами, планируется привлечь воюющих на Украине грузинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Пока не "майдан": пойдут ли протесты в Грузии по украинскому сценариюБыть ли в Грузии "майдану"Как СВО изменит Европу – мнение
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грузия, в мире, политика, иноагенты, новости, общество
В Грузии принят закон об иноагентах

Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах

17:08 14.05.2024 (обновлено: 17:21 14.05.2024)
 
© РИА Новости . StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Stringer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах, сообщает РИА Новости.
"Восемьдесят четыре – за, тридцать – против. Закон принят в третьем чтении", – говорится в сообщении агентства.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был представлен фракцией "Грузинская мечта" для рассмотрения в парламент 15 апреля и вызвал волну недовольств в Грузии. Оппозиция утверждает, что законопроект похож на российский закон об иноагентах. Между тем, аналогичные правовые нормы есть и на Западе, в том числе в США.
Законопроект об иноагентах, внесенный на рассмотрение парламента еще в феврале 2023 года, предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.
Он был принят во втором чтении 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против принятия нового закона.
В реестр должны попасть юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Такие субъекты обязаны зарегистрироваться в минюсте как агенты иностранного влияния и предоставлять ежегодную финансовую декларацию. За нарушение им грозит штраф.
Против принятия законопроекта выступает оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США.
С 17 апреля, когда законопроект приняли в первом чтении, у стен парламента Грузии систематически проводятся митинги представителей неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта.
В начале мая появилась информация о том, что к акциям протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах", которые финансируются западными странами, планируется привлечь воюющих на Украине грузинских боевиков.
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