https://crimea.ria.ru/20240514/v-gruzii-prinyat-zakon-ob-inoagentakh-1137275220.html

В Грузии принят закон об иноагентах

В Грузии принят закон об иноагентах - РИА Новости Крым, 14.05.2024

В Грузии принят закон об иноагентах

Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T17:08

2024-05-14T17:08

2024-05-14T17:21

грузия

в мире

политика

иноагенты

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127423078_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_c0277104370ed4b691c7a70137e67d2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах, сообщает РИА Новости.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был представлен фракцией "Грузинская мечта" для рассмотрения в парламент 15 апреля и вызвал волну недовольств в Грузии. Оппозиция утверждает, что законопроект похож на российский закон об иноагентах. Между тем, аналогичные правовые нормы есть и на Западе, в том числе в США.Законопроект об иноагентах, внесенный на рассмотрение парламента еще в феврале 2023 года, предполагает создание в минюсте Грузии реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение.Он был принят во втором чтении 1 мая. В тот же день в ходе беспорядков полиция задержала более 60 участников акции против принятия нового закона.В реестр должны попасть юридические лица или СМИ, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. Такие субъекты обязаны зарегистрироваться в минюсте как агенты иностранного влияния и предоставлять ежегодную финансовую декларацию. За нарушение им грозит штраф.Против принятия законопроекта выступает оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус, в том числе представительство ЕС в Грузии и посольство США.С 17 апреля, когда законопроект приняли в первом чтении, у стен парламента Грузии систематически проводятся митинги представителей неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта.В начале мая появилась информация о том, что к акциям протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах", которые финансируются западными странами, планируется привлечь воюющих на Украине грузинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Пока не "майдан": пойдут ли протесты в Грузии по украинскому сценариюБыть ли в Грузии "майдану"Как СВО изменит Европу – мнение

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, в мире, политика, иноагенты, новости, общество