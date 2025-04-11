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Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику
Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику
На Курском направлении украинские формирования потеряли больше 235 боевиков и несколько полевых машин за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T14:37
2025-04-11T14:37
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении украинские формирования потеряли больше 235 боевиков и несколько полевых машин за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу.Также армия Российской Федерации разбила живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина", – добавили в Минобороны РФ.Всего на Курском направлении армия России ликвидировала больше 73 тысяч военнослужащих, 405 танков, 2264 боевые бронированные машины, а также другую полевую технику, включая орудия западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво
Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику

На Курском направлении бойцы "Севера" ликвидировали больше 200 боевиков ВСУ

14:37 11.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении украинские формирования потеряли больше 235 боевиков и несколько полевых машин за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", – сообщили в оборонном ведомстве.
Также армия Российской Федерации разбила живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина", – добавили в Минобороны РФ.
Всего на Курском направлении армия России ликвидировала больше 73 тысяч военнослужащих, 405 танков, 2264 боевые бронированные машины, а также другую полевую технику, включая орудия западного производства.
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