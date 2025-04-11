https://crimea.ria.ru/20250411/situatsiya-v-prigraniche-kurskoy-oblasti-vsu-teryayut-lyudey-i-tekhniku-1145598914.html

Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику

Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Ситуация в приграничье Курской области: ВСУ теряют людей и технику

На Курском направлении украинские формирования потеряли больше 235 боевиков и несколько полевых машин за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T14:37

2025-04-11T14:37

2025-04-11T14:37

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении украинские формирования потеряли больше 235 боевиков и несколько полевых машин за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу.Также армия Российской Федерации разбила живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина", – добавили в Минобороны РФ.Всего на Курском направлении армия России ликвидировала больше 73 тысяч военнослужащих, 405 танков, 2264 боевые бронированные машины, а также другую полевую технику, включая орудия западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво