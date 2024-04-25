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Как СВО изменит Европу – мнение

Как СВО изменит Европу – мнение - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Как СВО изменит Европу – мнение

Специальная военная операция России на Украине ведет к расколу в НАТО на европейской территории и изменению политического ландшафта Европы. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T06:59

2024-04-25T06:59

2024-04-25T06:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция России на Украине ведет к расколу в НАТО на европейской территории и изменению политического ландшафта Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, за два года проведения СВО население стран-партнеров США в Европе стало все больше понимать, что Россия не собирается на них нападать: дело в информационной войне.На этом фоне европейские политики "начинают терять почву под ногами", и по итогам выборов в Европарламент, которые пройдут в июне, "среди более чем 700 депутатов из всех стран Европы будет большое число евроскептиков", считает политолог.Он также подчеркнул, что сегодня "американцы понуждают" Европу самостоятельно финансировать войну на Украине против России", и ЕС все больше противится этому."Йенс Столтенберг (генсек НАТО – ред.) уже каждый день как молитву повторяет, что НАТО не собирается воевать с Россией. Но они пытаются заставить Европу индивидуально воевать с нами, подчеркивая, что 5 статья устава НАТО, которая говорит о коллективной безопасности и ответственности, работать не будет. Европа от этого скулит", – отметил Колесниченко.По мнению Колесниченко, США хотели бы "отсидеться за океаном", пока здесь ломают копья, но на этот раз конфликт не пройдет для них бесследно, чему в определенной мере посодействует и Европа."Они из любого конфликта выходили с гордо поднятой головой и зарабатывали деньги. Но этот закончится иной ситуацией. Потому что они еще проголосовали за необходимость конфисковать, а по сути, украсть замороженные деньги Российской Федерации. Если это решение будет реализовано, то обрушится система мирового финансового рынка, и это потеря доверия многих партнеров к американскому доллару. Европа не очень-то стремится эти замороженные деньги украсть", – сказал он.Колесниченко отметил, что "Швейцария – главный хранитель денег" отказалась входить в состав группы по поиску и конфискации российских замороженных средств.Ранее завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев высказал мнение о том, как спор о российских активах в западных банках скажется на отношениях США и ЕС. Читайте также на РИА Новости Крым:В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активовСША перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФБритания наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, мнения, европа, европейский союз (ес), нато, сша, коллективный запад, политика, вадим колесниченко, в мире