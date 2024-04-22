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США перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФ - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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США перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФ
США перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФ - РИА Новости Крым, 22.04.2024
США перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФ
Откровенно неправовое решение Вашингтона о конфискации российских активов дает Москве все основания принять симметричные решения и свидетельствует о том, что... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T09:52
2024-04-22T09:52
вячеслав володин
сша
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
украина
политика
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Откровенно неправовое решение Вашингтона о конфискации российских активов дает Москве все основания принять симметричные решения и свидетельствует о том, что США перестали верить в победу киевского режима. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.При этом он отметил, что из 280 млрд долларов средств Российской Федерации, заблокированных по всему миру, только 5-6 млрд находятся в США. Остальная часть активов заморожена в Евросоюзе."Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики", - констатировал спикер ГД.Кроме того, по мнению Володина, этот шаг свидетельствует о том, что США перестали верить в победу киевского режима и готовы давать деньги только в кредит или передать Киеву чужие средства, когда речь идет о российских активах.Палата представителей США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения, заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахВ Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активовИдея конфискации российских активов политически мотивирована – Силуанов
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вячеслав володин, сша, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , украина, политика, в мире, россия
США перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФ

Володин: США перестали верить в победу киевского режима

09:52 22.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Откровенно неправовое решение Вашингтона о конфискации российских активов дает Москве все основания принять симметричные решения и свидетельствует о том, что США перестали верить в победу киевского режима. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент… У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", - написал Володин в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что из 280 млрд долларов средств Российской Федерации, заблокированных по всему миру, только 5-6 млрд находятся в США. Остальная часть активов заморожена в Евросоюзе.
"Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики", - констатировал спикер ГД.
Кроме того, по мнению Володина, этот шаг свидетельствует о том, что США перестали верить в победу киевского режима и готовы давать деньги только в кредит или передать Киеву чужие средства, когда речь идет о российских активах.
Палата представителей США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения, заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Вячеслав ВолодинСШАЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовУкраинаПолитикаВ миреРоссия
 
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