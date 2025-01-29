https://crimea.ria.ru/20250129/v-dni-voyn-i-mira-125-let-kerchenskomu-metallurgicheskomu-zavodu-1143697141.html

В дни войн и мира: 125 лет Керченскому металлургическому заводу

В дни войн и мира: 125 лет Керченскому металлургическому заводу - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В дни войн и мира: 125 лет Керченскому металлургическому заводу

Керченский металлургический завод (КМЗ) в этом году отмечает 125-летие. Произведенной на нем эмалированной посудой пользуются в Крыму и многих других регионах... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T20:11

2025-01-29T20:11

2025-01-29T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Керченский металлургический завод (КМЗ) в этом году отмечает 125-летие. Произведенной на нем эмалированной посудой пользуются в Крыму и многих других регионах страны, знакомы с ней в странах Средней Азии и в Китае. И по всей России и за ее пределами поезда идут через железнодорожные "стрелки" – стрелочные переводы, которые выпускают именно здесь, в Керчи. В Великую Отечественную войну завод помогал фронту, и сейчас он поддерживает бойцов СВО. Корреспондент РИА Новости Крым побывала на историческом производстве.Девять Героев Советского СоюзаПервое, что видишь, когда попадаешь на территорию КМЗ - это памятный знак с именами героев, павших в Великую Отечественную. Когда пришла война, на фронт отправились более двух тысяч работников завода. Девять из них получили звание Героев Советского Союза, один стал полным кавалером ордена Славы.Их подвиги вошли в историю страны и в историю завода, которая легла в основу книги "Русская рулетка". Издали ее к 100-летию КМЗ, в 2000 году. Начальник отдела управления персоналом Керченского металлургического завода Ольга Дубкова рассказала, что собирали материалы по воспоминаниям очевидцев, ветеранов.Ольга Дубкова уточняет, что тогда создали и два бронепоезда, которые участвовали в военных действиях под Керчью и на севере Крыма. И все это - силами всего 60 человек, которые остались на заводе и работали на минимальном количестве оборудования, так как большую его часть эвакуировали на Урал.Военные действия проходили и на территории самого КМЗ, большинство корпусов были разрушены. После освобождения Керчи от фашистов в 1944 году было принято решение завод восстановить. На это ушло почти 10 лет.И сегодня, в период проведения специальной военной операции, некоторые работники КМЗ находятся на фронте, которому завод снова оказывает помощь.По ее словам, КМЗ с начала спецоперации вносит вклад в общую Победу. Регулярно организовываются сборы, отправка гуманитарной помощи военнослужащим. Руководство завода выделяет средства для закупок. КМЗ награжден почетным знаком "Народный фронт. Все для Победы".КМЗ сегодня"Керченский металлургический завод – это системообразующее, градообразующее предприятие. Сегодня продукцию выпускают шесть основных цехов: деколи, пластмассовых изделий и стальной эмалированной посуды, стрелочных переводов, литейный и механо-кузнечный цеха. Всего на заводе трудоустроено около 1400 человек", – рассказала Ольга Дубкова.Однако, по ее словам, на КМЗ испытывают кадровый голод: люди по возрасту уходят на пенсию, а молодежи приходит мало. Чтобы изменить ситуацию, заключены договоры с четырьмя учебными заведениями, сюда приглашают на производственную практику, которая оплачивается.Если приезжают квалифицированные специалисты из других городов, то им готовы компенсировать аренду жилья.Цех деколи: тренд на яркие цветаНа заводе много семейных династий, представитель одной из них – начальник цеха деколи Андрей Филь. Здесь работали его родители, тетя, сейчас трудится двоюродный брат.Андрей Филь пришел на завод 24 года назад помощником печатника 3 разряда, затем стал мастером, заместителем начальника цеха по производству и теперь занимает руководящую должность.Он знает детально каждый этап производства деколи - переводной картинки, которая печатается трафаретным способом (шелкографией). Ежемесячно здесь создаются по два-три новых дизайна, которые украшают эмалированную посуду Керченского металлургического завода.Первую печатную машину здесь запустили в 1983 году. Изначально их было 20, и тогда, цех деколи в Керчи считался самым большим в Европе. Он был единственным в Советском Союзе: дизайн для всех предприятий эмалированной посуды, фарфора и стекла печатался здесь.Сейчас продолжают работать на тех же самых машинах, остальные еще при Украине сдали на металлолом.Деколь производят в первую очередь для КМЗ, но также участвуют и тендерных закупках. Заказчиками были, например, предприятия Магнитогорска, Череповца, Лысьвы, сотрудничали и с Узбекистаном.Андрей Филь проводит экскурсию по своему цеху – чувствуется запах краски. Для облегчения труда сотрудников здесь работает специальная вентиляция, и за вредность производства им выделяют деньги на приобретение молока.Мы заходим в кабинет художников-дизайнеров. Ту красоту, которую мы видим на эмалированной посуде КМЗ, придумывают два человека. Пожелания им дает отдел продаж, который следит за современными тенденциями, спросом.Дизайнер рассказывает, что одна картинка сразу нравится потребителю, а другая может оказаться "однодневкой". Так, например, думали, что изображение суши станут популярными, но покупатели их не оценили, как и оранжевые лилии, апельсины, зато им очень нравятся клубника, вишня.Андрей Филь уточняет, что проекты дизайнеров обязательно проходят утверждение на худсовете, затем следуют еще несколько этапов, прежде чем деколь поступит в цех эмалированной посуды.Так хромолитографы занимаются разделением рисунка на цвета для трафарета – на сложный рисунок уходит до пяти дней. Далее он поступает к технологу, который разрабатывает технологический паспорт и определяет, какая палитра будет использована.Андрей Филь проводит еще по ряду помещений цеха и рассказывает, что под каждый рисунок создается своя краска. Ее обязательно обжигают, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть, поскольку в цехе эмалированной посуды ей тоже предстоит аналогичный процесс. Изображение печатается, затем закрепляется лаком, чтобы не расплылось при нанесении на продукцию. Далее листы с готовой картинкой поступают в цех эмалированной посуды.Эмалированная посуда: сделано с душойВ цехе стальной эмалированной посуды заготовки изделий едут по конвейерным линиям. Готовые кастрюли, кружки, ковши уже пестрят своими яркими красками.Начальник смены Нина Пруница регулярно проводит здесь экскурсии для гостей завода. Она тоже работает на Керченском металлургическом заводе уже много лет, здесь же трудилась ее бабушка, потом девушка привлекла сюда своих родителей, сына. Чувствуется, что к заводу она относится, как к родном дому, а к выпускаемой продукции, как к своим детям.Здесь изготавливают самую разную продукцию: от кружки на 0,85 л до бака на 20 литров. Производят и тазы, ведра, ковши, кастрюли, миски, салатники, подносы. Начальник смены говорит, что особой популярностью у покупателей пользуются чайники, но производство их самое трудоемкое."Многие очень любят нашу кофейную пару с изображением Крымского моста. Это сувенирная продукция – у нее ограниченный тираж", – рассказала Нина Пруница.Каждый месяц в этом цехе около 400 человек выпускают порядка 250 тонн продукции. И 70% – это ручной труд. Большая часть работников здесь женщины, их движения отточены до автоматизма.Чтобы на кухню покупателя попала продукция КМЗ, она проходит десятки этапов производства, которые спланированы так, чтобы не было простоя последующего. На каждом из них обязателен технический контроль."В штамповочном отделении производят корпуса кастрюль, кружек, ковшей. На сварке крепим ушки, комплектуем дужкой", – проводит экскурсию начальник смены.Потом будет нанесено грунтовое покрытие, наружное и внутреннее покрытие покровной эмалью, изделие обожгут и отправят на декорный участок, где нанесут деколь. Крышки, фурнитуру уже добавят на участке комплектовки, после чего изделие запакуют и отправят на склад.Цех стрелочных переводовЦех стрелочных переводов – это уже про сугубо мужскую силу, мужской труд. Его начальник Марлен Мельбариев пришел сюда в 2007 году наладчиком и тоже сделал карьеру.Здесь в буквальном смысле летят искры, пылает огонь в печах. Марлен Мельбариев показывает и рассказывает, как ведется обработка рельсовых деталей, марганцовистого литья. Далее следует подготовительный процесс по комплектовке деталей. На сборочном участке производится сборка узлов для выпуска потребителям.Он отметил, что на КМЗ поступают заказы, на основании которых и осуществляется производство.На металлообработке, холодной и горячей штамповке работают выпускники Керченского политехнического колледжа. Далее они повышают свою квалификацию – персонал постоянно обучают."Но у нас есть нехватка людей. Нам нужны фрезеровщики, токари, станочники, штамповщики. Часть персонала работает вахтовым методом – приезжают с материковой части России", – поделился Марлен Мельбариев.Юбилейный год30 мая Керченский металлургический завод отметит 125 лет со дня создания. Начальник отдела управления персоналом КМЗ Ольга Дубкова рассказала, что у предприятия было много этапов развития, но отсчет принято вести именно с момента запуска первой домны – с мая 1900 года.По случаю юбилея запланированы социальные мероприятия. В частности, спортивный турнир среди учебных заведений-партнеров на Кубок завода к 125-летию.Проведут также субботник на пляже Сморжевского, который находится сейчас в запустении. Когда-то это был заводской пляж. Малые архитектурные формы на нем изготовил литейный цех КМЗ. А еще планируют провести экологическую акцию "Сад памяти"."Саженцы деревьев и кустарников высадим либо на территории завода, либо на прилегающей к центральной проходной. Это будет памятное мероприятие для наших потомков", – поделилась планами Ольга Дубкова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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