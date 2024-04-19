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Идея конфискации российских активов политически мотивирована – Силуанов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Идея конфискации российских активов политически мотивирована – Силуанов
Идея конфискации российских активов политически мотивирована – Силуанов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Идея конфискации российских активов политически мотивирована – Силуанов
Предложения о конфискации активов России политически мотивированы и делабт основные резервные валюты еще более "токсичными", заявил министр финансов России... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T21:39
2024-04-19T21:08
россия
антон силуанов
минфин россии
в мире
заморозка активов россии
замороженные активы россии
замороженные российские активы
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Предложения о конфискации активов России политически мотивированы и делабт основные резервные валюты еще более "токсичными", заявил министр финансов России Антон Силуанов в в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), пишет РИА Новости.По мнению Силуанова, данные неправомерные действия сделают основные резервные валюты еще более "токсичными" для использования в международном платежном обороте и, соответственно, при формировании золотовалютных резервов центральных банков. При этом он отметил, что Россия успешно переходит на национальные валюты в торговле с дружественными странами."Односторонние ограничительные меры и торговые рестрикции, вводимые по политическим мотивам, приводят к выигрышу отдельных стран ценой разделения мировой экономики на блоки", - добавил Силуанов.Заморозка российских активовНедружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.В свою очередь директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер ЛяйенG7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву"На восстановление": Киев намерен продать российские активы
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россия, антон силуанов, минфин россии, в мире, заморозка активов россии, замороженные активы россии, замороженные российские активы, экономика, деньги, новости
Идея конфискации российских активов политически мотивирована – Силуанов

Предложения о конфискации активов России политически мотивированы – Силуанов

21:39 19.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Предложения о конфискации активов России политически мотивированы и делабт основные резервные валюты еще более "токсичными", заявил министр финансов России Антон Силуанов в в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), пишет РИА Новости.
"Политически мотивированные предложения о конфискации российских активов подрывают и так хрупкий фундамент под действующей международной валютно-финансовой системой", - заявил глава Минфина РФ.
По мнению Силуанова, данные неправомерные действия сделают основные резервные валюты еще более "токсичными" для использования в международном платежном обороте и, соответственно, при формировании золотовалютных резервов центральных банков. При этом он отметил, что Россия успешно переходит на национальные валюты в торговле с дружественными странами.
"Односторонние ограничительные меры и торговые рестрикции, вводимые по политическим мотивам, приводят к выигрышу отдельных стран ценой разделения мировой экономики на блоки", - добавил Силуанов.

Заморозка российских активов

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате чего были заморожены не только суверенные активы, но и средства частных инвесторов. Объем замороженных российских резервов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. Разговоры о конфискации Западом для предоставления различной помощи Украине начались почти сразу. В октябре 2022 лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры "быть смелее с конфискацией сотен миллиардов замороженных российских активов", начав с изъятия процентов, которые они приносят.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти доходы намерены использовать на производство оружия для ВСУ.
В свою очередь директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила Запад о том, что решение о конфискации суверенных активов России повлечет за собой не только риски судебных разбирательств, но и "угрозы для международной валютной системы".
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД России предупредили, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.
При этом США давят на Европу в вопросе изъятия российских активов, что неминуемо приведет к подрыву доверия международных инвесторов к ЕС и другим негативным последствиям, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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РоссияАнтон СилуановМинфин РоссииВ миреЗаморозка активов РоссииЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыЭкономикаДеньгиНовости
 
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