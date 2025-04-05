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Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены
Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены
По подземной парковке одного из торговых центров в Махачкале в результате перестрелки погиб один человек, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T12:56
2025-04-05T13:04
махачкала
дагестан
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. По подземной парковке одного из торговых центров в Махачкале в результате перестрелки погиб один человек, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело."По данным следствия, 4 апреля 2025 года в вечернее время на подземной парковке торгового центра "Ардар" между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.При этом в СК отмечают, что владелец торгового центра с места преступления скрылся, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. Он также был доставлен в медицинское учреждение в связи с наличием травм.Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ."В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", – уточняют правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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махачкала, дагестан, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены

В Дагестане между арендаторами и арендодателями ТЦ произошла перестрелка

12:56 05.04.2025 (обновлено: 13:04 05.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. По подземной парковке одного из торговых центров в Махачкале в результате перестрелки погиб один человек, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело.
"По данным следствия, 4 апреля 2025 года в вечернее время на подземной парковке торгового центра "Ардар" между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
При этом в СК отмечают, что владелец торгового центра с места преступления скрылся, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. Он также был доставлен в медицинское учреждение в связи с наличием травм.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ.
"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", – уточняют правоохранители.
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МахачкалаДагестанНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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