https://crimea.ria.ru/20250405/perestrelka-u-tts-v-makhachkale-pogib-chelovek-dvoe-raneny-1145457016.html

Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены

Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены

По подземной парковке одного из торговых центров в Махачкале в результате перестрелки погиб один человек, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T12:56

2025-04-05T12:56

2025-04-05T13:04

махачкала

дагестан

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. По подземной парковке одного из торговых центров в Махачкале в результате перестрелки погиб один человек, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело."По данным следствия, 4 апреля 2025 года в вечернее время на подземной парковке торгового центра "Ардар" между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.При этом в СК отмечают, что владелец торгового центра с места преступления скрылся, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. Он также был доставлен в медицинское учреждение в связи с наличием травм.Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ."В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", – уточняют правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, дагестан, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)