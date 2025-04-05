https://crimea.ria.ru/20250405/vsu-za-sutki-14-raz-atakovala-energoobekty-rossii-shesti-regionov-rossii-1145457354.html

ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России

ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России - РИА Новости Крым, 05.04.2025

ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России

За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Херсонской... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T13:36

2025-04-05T13:36

2025-04-05T13:45

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Херсонской областях, ЛНР. Об этом сообщают в Минобороны.Так, по информации ведомства, в Брянской области в 07.10 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Ивановка" "Брянскэнерго" и обрыва провода высоковольтной линии без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей населенного пункта в Климовском районе, а в 16.06 в результате атаки украинского БПЛА энергообъекта Климово и последовавшего отключения комплектной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались потребители в населенном пункте Новый Ропск. В 21.06 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Погар и обрыва проводов высоковольтной линии 10 кВ обесточена трансформаторная подстанция в Случевске. Население было эвакуировано. В 21.39 в результате атаки по энергообъекту Хвощевская филиала и вывода из строя трансформатора без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Лемешовке Севского района.Четыре раза ВСУ атаковала энергообъекты Белгородской области. Каждый раз без света оставалась часть потребителей, а в одном случае жители были эвакуированы."В Смоленской области 4 апреля в 01.48 в результате атаки украинского ударного БПЛА произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ "Смоленская АЭС – Калужская". В Липецкой области 4 апреля в 08.10 в результате атаки украинского ударного БПЛА Новониколаевка и отключения высоковольтной линии 6 кВ без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Липецком районе", - уточнили в Минобороны.4 апреля в 04.00 в г. Кременная Луганской Народной Республики в результате атаки украинского БПЛА на газораспределительную станцию "Кременная" произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций, а 5 апреля в 00.11 в Херсонской области в результате атаки украинского ударного БПЛА на подстанцию 150 кВ Виноградово повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. В 01.25 объект был повторно атакован украинским БПЛА.5 апреля в 00.40 в Воронежской области в результате атаки украинского БПЛА произошло повреждение с последующим отключением высоковольтной линии 110 кВ Острогожск-районная – АНП. Без электроснабжения оставались около 1 820 бытовые потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известно Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости