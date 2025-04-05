https://crimea.ria.ru/20250405/vsu-za-sutki-14-raz-atakovala-energoobekty-rossii-shesti-regionov-rossii-1145457354.html
ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России
ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России - РИА Новости Крым, 05.04.2025
ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России
За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Херсонской... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T13:36
2025-04-05T13:36
2025-04-05T13:45
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Херсонской областях, ЛНР. Об этом сообщают в Минобороны.Так, по информации ведомства, в Брянской области в 07.10 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Ивановка" "Брянскэнерго" и обрыва провода высоковольтной линии без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей населенного пункта в Климовском районе, а в 16.06 в результате атаки украинского БПЛА энергообъекта Климово и последовавшего отключения комплектной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались потребители в населенном пункте Новый Ропск. В 21.06 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Погар и обрыва проводов высоковольтной линии 10 кВ обесточена трансформаторная подстанция в Случевске. Население было эвакуировано. В 21.39 в результате атаки по энергообъекту Хвощевская филиала и вывода из строя трансформатора без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Лемешовке Севского района.Четыре раза ВСУ атаковала энергообъекты Белгородской области. Каждый раз без света оставалась часть потребителей, а в одном случае жители были эвакуированы."В Смоленской области 4 апреля в 01.48 в результате атаки украинского ударного БПЛА произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ "Смоленская АЭС – Калужская". В Липецкой области 4 апреля в 08.10 в результате атаки украинского ударного БПЛА Новониколаевка и отключения высоковольтной линии 6 кВ без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Липецком районе", - уточнили в Минобороны.4 апреля в 04.00 в г. Кременная Луганской Народной Республики в результате атаки украинского БПЛА на газораспределительную станцию "Кременная" произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций, а 5 апреля в 00.11 в Херсонской области в результате атаки украинского ударного БПЛА на подстанцию 150 кВ Виноградово повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. В 01.25 объект был повторно атакован украинским БПЛА.5 апреля в 00.40 в Воронежской области в результате атаки украинского БПЛА произошло повреждение с последующим отключением высоковольтной линии 110 кВ Острогожск-районная – АНП. Без электроснабжения оставались около 1 820 бытовые потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известно Число раненных при ударе по центру Горловки выросло до 16В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости
ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России
Украина грубо нарушает заявления о прекращении ударов по энергообъектам РФ
13:36 05.04.2025 (обновлено: 13:45 05.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Херсонской областях, ЛНР. Об этом сообщают в Минобороны.
Так, по информации ведомства, в Брянской области в 07.10 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Ивановка" "Брянскэнерго" и обрыва провода высоковольтной линии без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей населенного пункта в Климовском районе, а в 16.06 в результате атаки украинского БПЛА энергообъекта Климово и последовавшего отключения комплектной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались потребители в населенном пункте Новый Ропск. В 21.06 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Погар и обрыва проводов высоковольтной линии 10 кВ обесточена трансформаторная подстанция в Случевске. Население было эвакуировано. В 21.39 в результате атаки по энергообъекту Хвощевская филиала и вывода из строя трансформатора без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Лемешовке Севского района.
Четыре раза ВСУ атаковала энергообъекты Белгородской области. Каждый раз без света оставалась часть потребителей, а в одном случае жители были эвакуированы.
"В Смоленской области 4 апреля в 01.48 в результате атаки украинского ударного БПЛА произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ "Смоленская АЭС – Калужская". В Липецкой области 4 апреля в 08.10 в результате атаки украинского ударного БПЛА Новониколаевка и отключения высоковольтной линии 6 кВ без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Липецком районе", - уточнили в Минобороны.
4 апреля в 04.00 в г. Кременная Луганской Народной Республики в результате атаки украинского БПЛА на газораспределительную станцию "Кременная" произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций, а 5 апреля в 00.11 в Херсонской области в результате атаки украинского ударного БПЛА на подстанцию 150 кВ Виноградово повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. В 01.25 объект был повторно атакован украинским БПЛА.
5 апреля в 00.40 в Воронежской области в результате атаки украинского БПЛА произошло повреждение с последующим отключением высоковольтной линии 110 кВ Острогожск-районная – АНП. Без электроснабжения оставались около 1 820 бытовые потребителей.
"Таким образом, с утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов", - резюмируют в Минобороны.
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