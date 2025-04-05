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К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым
К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым - РИА Новости Крым, 05.04.2025
К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым
За 2025-2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог,... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T12:34
2025-04-05T12:57
новости
москва
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. За 2025-2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях.Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности, сообщается на сайте Кабинета министров России. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Среди крупных проектов, заявленных в плане - строительство и реконструкция автомобильных дорог М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", М-10 "Россия", Р-21 "Кола", Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ", М-4 "Дон", Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал", Р-280 "Новороссия", Р-504 "Колыма", А-121 "Сортавала", А-181 "Скандинавия", А-370 "Уссури".На предусмотренные мероприятия направят 9,2 триллиона рублей.Также к концу 2030 года завершат строительство 50 обходов населенных пунктов на автодорогах федерального и регионального значения. А на территории новых регионов планируют восстановить автодороги общей протяженностью более 1,5 тысячи километров.Также к 2030 году в российских городах обновят общественный транспорт на общую сумму 93 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчасСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорятКак ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
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новости, москва, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма
К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым

К 2030 году дорог в России реконструируют и построят на 9,2 трлн рублей

12:34 05.04.2025 (обновлено: 12:57 05.04.2025)
 
© РИА НовостиТрасса "Таврида"
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. За 2025-2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях.
Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности, сообщается на сайте Кабинета министров России. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Среди крупных проектов, заявленных в плане - строительство и реконструкция автомобильных дорог М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", М-10 "Россия", Р-21 "Кола", Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ", М-4 "Дон", Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал", Р-280 "Новороссия", Р-504 "Колыма", А-121 "Сортавала", А-181 "Скандинавия", А-370 "Уссури".
На предусмотренные мероприятия направят 9,2 триллиона рублей.
Также к концу 2030 года завершат строительство 50 обходов населенных пунктов на автодорогах федерального и регионального значения. А на территории новых регионов планируют восстановить автодороги общей протяженностью более 1,5 тысячи километров.
Также к 2030 году в российских городах обновят общественный транспорт на общую сумму 93 миллиарда рублей.
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НовостиМоскваКрымРемонт и строительство дорог в КрымуДороги Крыма
 
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