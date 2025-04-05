https://crimea.ria.ru/20250405/v-rospotrebnadzore-opredelyat-uroven-immuniteta-zhiteley-kryma-1145456867.html

Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма

Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма

С 7 апреля и до конца месяца в Крыму организуют выборочное тестирование местных жителей всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T13:12

2025-04-05T13:12

2025-04-05T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. С 7 апреля и до конца месяца в Крыму организуют выборочное тестирование местных жителей всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям.Тестирование будет проведено в рамках всероссийского проекта Роспотребнадзора, сообщают в местном отделении ведомства."Поучаствовав в проекте, родители получат возможность оценить эффективность прививок, которые дети получают согласно Национальному календарю профилактических прививок России", - говорится в сообщении.Каждого, кто хочет принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступа в интернет) приглашают пройти анкетирование онлайн, заполнив специальную форму."При соответствии критериям включения в проект, участвующий получит приглашение на исследование на указанный им в анкете адрес электронной почты, а также может выбрать дату и время посещения любого пункта взятия крови в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций", - сказано в объявлении.Результаты данных по окончании исследования волонтеры получат индивидуально со всей необходимой защитой персональных данных.В Роспотребнадзоре напоминают, что при посещении пункта взятия крови необходимо взять с собой прививочный сертификат или любую медицинскую документацию с данными о проведенных прививках. Регистрация для участия в проекте начнется с 07 апреля, а взятие образца крови на пунктах забора – с 14 апреля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулезаВ XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахКакие эпидемиологические вызовы переживает Крым?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина, вакцинация, крым, иммунитет, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор