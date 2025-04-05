Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250405/v-rospotrebnadzore-opredelyat-uroven-immuniteta-zhiteley-kryma-1145456867.html
Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
С 7 апреля и до конца месяца в Крыму организуют выборочное тестирование местных жителей всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T13:12
2025-04-05T13:12
вакцина
вакцинация
крым
иммунитет
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0934c474988d59f98e3005d8b3d3abd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. С 7 апреля и до конца месяца в Крыму организуют выборочное тестирование местных жителей всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям.Тестирование будет проведено в рамках всероссийского проекта Роспотребнадзора, сообщают в местном отделении ведомства."Поучаствовав в проекте, родители получат возможность оценить эффективность прививок, которые дети получают согласно Национальному календарю профилактических прививок России", - говорится в сообщении.Каждого, кто хочет принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступа в интернет) приглашают пройти анкетирование онлайн, заполнив специальную форму."При соответствии критериям включения в проект, участвующий получит приглашение на исследование на указанный им в анкете адрес электронной почты, а также может выбрать дату и время посещения любого пункта взятия крови в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций", - сказано в объявлении.Результаты данных по окончании исследования волонтеры получат индивидуально со всей необходимой защитой персональных данных.В Роспотребнадзоре напоминают, что при посещении пункта взятия крови необходимо взять с собой прививочный сертификат или любую медицинскую документацию с данными о проведенных прививках. Регистрация для участия в проекте начнется с 07 апреля, а взятие образца крови на пунктах забора – с 14 апреля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулезаВ XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахКакие эпидемиологические вызовы переживает Крым?
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566113_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2211693020ab1065171cecd278e73d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина, вакцинация, крым, иммунитет, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма

Волонтеров-крымчан приглашают поделиться данными об иммунитете

13:12 05.04.2025
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. С 7 апреля и до конца месяца в Крыму организуют выборочное тестирование местных жителей всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям.
Тестирование будет проведено в рамках всероссийского проекта Роспотребнадзора, сообщают в местном отделении ведомства.
"Поучаствовав в проекте, родители получат возможность оценить эффективность прививок, которые дети получают согласно Национальному календарю профилактических прививок России", - говорится в сообщении.
Каждого, кто хочет принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступа в интернет) приглашают пройти анкетирование онлайн, заполнив специальную форму.
"При соответствии критериям включения в проект, участвующий получит приглашение на исследование на указанный им в анкете адрес электронной почты, а также может выбрать дату и время посещения любого пункта взятия крови в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций", - сказано в объявлении.
Результаты данных по окончании исследования волонтеры получат индивидуально со всей необходимой защитой персональных данных.
В Роспотребнадзоре напоминают, что при посещении пункта взятия крови необходимо взять с собой прививочный сертификат или любую медицинскую документацию с данными о проведенных прививках. Регистрация для участия в проекте начнется с 07 апреля, а взятие образца крови на пунктах забора – с 14 апреля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулеза
В XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерах
Какие эпидемиологические вызовы переживает Крым?
 
ВакцинаВакцинацияКрымИммунитетНовости КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Хор сибиряков едет покорять Крым с патриотической программой
15:43Ситуация в Курской области: российские военные громят врага
15:07Пожары и ураган в Красноярском крае: 60 тысяч человек сидят без света
14:49Угроза обрушения дороги: в Ялте рухнула подпорная стена
14:39Техника и живая сила: в Минобороны рассказали об успехах в зоне СВО
14:14Очередь на Крымский мост выросла в 2,5 раза
14:02Сгоревшие дома и сорванные крыши: что происходит в Сибири
13:54Крымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ
13:36ВСУ за сутки 14 раз атаковала энергообъекты в шести регионах России
13:12Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
12:56Перестрелка у ТЦ в Махачкале: погиб человек, двое ранены
12:34К 2030 году реконструируют дорогу из Москвы в Крым
12:04Центральную улицу Симферополя перекроют на два месяца
11:11МИД ответил на призыв ФРГ не допускать Россию на 80-летие Победы
11:08Ситуация на Крымском мосту: снова растет очередь
10:33Свой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга Ковитиди
10:05Мужчина оказался под завалом после обрушения павильона в Красноярске
09:43Горят села: сильные пожары и ураганный ветер бушуют в Красноярском крае
09:11Еще 11 убийств "битцевского маньяка" раскрыла ФСИН
08:48Праздник Флоры: где и когда в Крыму цветут растения
Лента новостейМолния