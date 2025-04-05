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Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
С 7 апреля и до конца месяца в Крыму организуют выборочное тестирование местных жителей всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T13:12
2025-04-05T13:12
2025-04-05T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. С 7 апреля и до конца месяца в Крыму организуют выборочное тестирование местных жителей всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям.Тестирование будет проведено в рамках всероссийского проекта Роспотребнадзора, сообщают в местном отделении ведомства."Поучаствовав в проекте, родители получат возможность оценить эффективность прививок, которые дети получают согласно Национальному календарю профилактических прививок России", - говорится в сообщении.Каждого, кто хочет принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступа в интернет) приглашают пройти анкетирование онлайн, заполнив специальную форму."При соответствии критериям включения в проект, участвующий получит приглашение на исследование на указанный им в анкете адрес электронной почты, а также может выбрать дату и время посещения любого пункта взятия крови в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций", - сказано в объявлении.Результаты данных по окончании исследования волонтеры получат индивидуально со всей необходимой защитой персональных данных.В Роспотребнадзоре напоминают, что при посещении пункта взятия крови необходимо взять с собой прививочный сертификат или любую медицинскую документацию с данными о проведенных прививках. Регистрация для участия в проекте начнется с 07 апреля, а взятие образца крови на пунктах забора – с 14 апреля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулезаВ XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахКакие эпидемиологические вызовы переживает Крым?
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вакцина, вакцинация, крым, иммунитет, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
Роспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма
Волонтеров-крымчан приглашают поделиться данными об иммунитете
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. С 7 апреля и до конца месяца в Крыму организуют выборочное тестирование местных жителей всех возрастов для определения уровня популяционного иммунитета к вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям.
Тестирование будет проведено в рамках всероссийского проекта Роспотребнадзора, сообщают в местном отделении ведомства.
"Поучаствовав в проекте, родители получат возможность оценить эффективность прививок, которые дети получают согласно Национальному календарю профилактических прививок России", - говорится в сообщении.
Каждого, кто хочет принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступа в интернет) приглашают пройти анкетирование
онлайн, заполнив специальную форму.
"При соответствии критериям включения в проект, участвующий получит приглашение на исследование на указанный им в анкете адрес электронной почты, а также может выбрать дату и время посещения любого пункта взятия крови в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском, Черноморском районах на базе медицинских организаций", - сказано в объявлении.
Результаты данных по окончании исследования волонтеры получат индивидуально со всей необходимой защитой персональных данных.
В Роспотребнадзоре напоминают, что при посещении пункта взятия крови необходимо взять с собой прививочный сертификат или любую медицинскую документацию с данными о проведенных прививках. Регистрация для участия в проекте начнется с 07 апреля, а взятие образца крови на пунктах забора – с 14 апреля.
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