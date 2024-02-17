https://crimea.ria.ru/20240217/rossiyskie-aktivy-potratyat-na-oruzhie-dlya-kieva---ursula-fon-der-lyayen-1135014832.html

Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен

Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен

Доходы от замороженных российских активов планируют использовать на производство оружия для киевского режима. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T18:40

2024-02-17T18:40

2024-02-17T18:40

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Доходы от замороженных российских активов планируют использовать на производство оружия для киевского режима. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.Она заявила, что для этого уже создана законодательная база.На прошлой неделе в МИД заявили, что Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.В конце января сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям. А в МИД заверили, что ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал преимущество российского оружияЕвросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт

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2024

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