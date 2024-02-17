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Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен
Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен
Доходы от замороженных российских активов планируют использовать на производство оружия для киевского режима. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T18:40
2024-02-17T18:40
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Доходы от замороженных российских активов планируют использовать на производство оружия для киевского режима. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.Она заявила, что для этого уже создана законодательная база.На прошлой неделе в МИД заявили, что Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.В конце января сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям. А в МИД заверили, что ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал преимущество российского оружияЕвросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД"Репарационные" облигации – это способ украсть российские деньги: эксперт
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Российские активы потратят на оружие для Киева - Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия намерена использовать российские активы на производство оружия для Украины

18:40 17.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Доходы от замороженных российских активов планируют использовать на производство оружия для киевского режима. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.
Она заявила, что для этого уже создана законодательная база.

"Мы намерены использовать их (доходы от замороженных активов России — ред.) для поддержки Украины, как для производства вооружения, в качестве военной помощи, так и для восстановления… Мы уже создали законодательную базу, необходимую для этого", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

На прошлой неделе в МИД заявили, что Европейский союз больше не желает отдавать собственные деньги на поддержку киевского режима, планируя рассчитаться с ним замороженными российскими активами. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила, что компании и фонды, которые решатся на приобретение замороженных в ЕС или США российских резервов, попадут под финансовые и имущественные контрмеры.
В конце января сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незаконное изъятие активов подорвет доверие международных инвесторов к Европе и приведет к другим негативным для ЕС юридическим и финансовым последствиям. А в МИД заверили, что ответные меры со стороны России в случае конфискации ее активов будут весьма болезненными для Запада.
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