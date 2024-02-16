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Зеленский признал преимущество российского оружия - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Зеленский признал преимущество российского оружия
Зеленский признал преимущество российского оружия - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Зеленский признал преимущество российского оружия
Президент Украины Владимир Зеленский признал преимущество российской армии в артиллерии и других видах вооружения. Об этом он заявил в ходе совместной... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T18:53
2024-02-16T18:57
олаф шольц
владимир зеленский (президент украины)
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
политика
германия
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский признал преимущество российской армии в артиллерии и других видах вооружения. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.Он отметил, по в переговорах с ключевым вопросом была ситуация на фронте, в частности, "критическое преимущество" России в артиллерии и других видах оружия. "К сожалению, мы ощущаем существенное уменьшение поставок от партнеров", - сказал Зеленский.В свою очередь, Олаф Шольц заявил о выделении Украине нового пакета вооружения на сумму 1,1 миллиарда евро. В него входят гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО.Ранее стороны заявили о подписании соглашения, в котором идет речь о гарантиях безопасности для Украины. Согласно документу, Германия обязуется выделить Украине военную помощь на сумму около семи миллиардов евро.В конце прошлого года Шольц заявлял, что Германия утвердила на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сказал "нет": что будет с помощью УкраинеВ сенате США заблокировали компромиссный проект о помощи УкраинеЗеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ
https://crimea.ria.ru/20240216/v-nato-ne-svetit-zachem-germaniya-daet-kievu-garantii-bezopasnosti-1135001344.html
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олаф шольц, владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , политика, германия, поставки западного оружия украине
Зеленский признал преимущество российского оружия

Зеленский признал критическое преимущество российской армии

18:53 16.02.2024 (обновлено: 18:57 16.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийЗеленский
Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский признал преимущество российской армии в артиллерии и других видах вооружения. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.
Он отметил, по в переговорах с ключевым вопросом была ситуация на фронте, в частности, "критическое преимущество" России в артиллерии и других видах оружия.
"К сожалению, мы ощущаем существенное уменьшение поставок от партнеров", - сказал Зеленский.
В свою очередь, Олаф Шольц заявил о выделении Украине нового пакета вооружения на сумму 1,1 миллиарда евро. В него входят гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО.
"Сегодня мы формируем очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 1,1 миллиарда евро. Среди прочего, это поставка 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов, две дополнительные системы ПВО Skynex и крайне необходимые ракеты для Iris-T", - пояснил Шольц.
Ранее стороны заявили о подписании соглашения, в котором идет речь о гарантиях безопасности для Украины. Согласно документу, Германия обязуется выделить Украине военную помощь на сумму около семи миллиардов евро.
В конце прошлого года Шольц заявлял, что Германия утвердила на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев.
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Олаф ШольцВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПолитикаГерманияПоставки западного оружия Украине
 
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