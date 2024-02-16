https://crimea.ria.ru/20240216/zelenskiy-priznal-preimuschestvo-rossiyskogo-oruzhiya-1135001914.html

Зеленский признал преимущество российского оружия

Зеленский признал преимущество российского оружия - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Зеленский признал преимущество российского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский признал преимущество российской армии в артиллерии и других видах вооружения. Об этом он заявил в ходе совместной... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T18:53

2024-02-16T18:53

2024-02-16T18:57

олаф шольц

владимир зеленский (президент украины)

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

политика

германия

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский признал преимущество российской армии в артиллерии и других видах вооружения. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.Он отметил, по в переговорах с ключевым вопросом была ситуация на фронте, в частности, "критическое преимущество" России в артиллерии и других видах оружия. "К сожалению, мы ощущаем существенное уменьшение поставок от партнеров", - сказал Зеленский.В свою очередь, Олаф Шольц заявил о выделении Украине нового пакета вооружения на сумму 1,1 миллиарда евро. В него входят гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО.Ранее стороны заявили о подписании соглашения, в котором идет речь о гарантиях безопасности для Украины. Согласно документу, Германия обязуется выделить Украине военную помощь на сумму около семи миллиардов евро.В конце прошлого года Шольц заявлял, что Германия утвердила на будущий год восемь миллиардов евро для военной поддержки Киева, еще шесть потратят на находящихся в стране украинских беженцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сказал "нет": что будет с помощью УкраинеВ сенате США заблокировали компромиссный проект о помощи УкраинеЗеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ

https://crimea.ria.ru/20240216/v-nato-ne-svetit-zachem-germaniya-daet-kievu-garantii-bezopasnosti-1135001344.html

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германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , политика, германия, поставки западного оружия украине