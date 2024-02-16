https://crimea.ria.ru/20240216/sholts-i-zelenskiy-podpisali-soglashenie-o-garantiyakh-bezopasnosti-1134999099.html

Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности

Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщает официальный Telegram-канал президента Украины. В рамках соглашения... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T16:07

2024-02-16T16:07

2024-02-16T16:27

олаф шольц

владимир зеленский (президент украины)

политика

поставки западного оружия украине

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщает официальный Telegram-канал президента Украины. В рамках соглашения Германия обязуется выделить Киеву вооружение на сумму более семи миллиардов евро.По его словам, соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного обострения военных действий в зоне украино-российского конфликта.Ранее офис президента Украины сообщал о рабочей поездке Зеленского во Францию и Германию, в рамках которых анонсировалось подписание соглашений. Кроме того, запланировано участие Зеленского в так называемой Мюнхенской конференции по безопасности.В конце января в сенате США проголосовали за передачу официальному Киеву замороженных российских активов. Инициатива была поддержана двадцатью членами профильного комитета, против проголосовал только один. Теперь документ должен быть рассмотрен полным составов Сената.В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое также утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - ЛавровЗеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФЗапад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского

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олаф шольц, владимир зеленский (президент украины), политика, поставки западного оружия украине, украина, новости