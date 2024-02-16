Шольц и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности и поставках вооружения
16:07 16.02.2024 (обновлено: 16:27 16.02.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийЗеленский и Шольц подписывают соглашение
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщает официальный Telegram-канал президента Украины. В рамках соглашения Германия обязуется выделить Киеву вооружение на сумму более семи миллиардов евро.
"Сегодня мы с Олафом Шульцем подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год", - написал Владимир Зеленский.
По его словам, соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного обострения военных действий в зоне украино-российского конфликта.
Ранее офис президента Украины сообщал о рабочей поездке Зеленского во Францию и Германию, в рамках которых анонсировалось подписание соглашений. Кроме того, запланировано участие Зеленского в так называемой Мюнхенской конференции по безопасности.
В конце января в сенате США проголосовали за передачу официальному Киеву замороженных российских активов. Инициатива была поддержана двадцатью членами профильного комитета, против проголосовал только один. Теперь документ должен быть рассмотрен полным составов Сената.
В начале февраля на саммите ЕС было принято итоговое заявление, которое также утвердило предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине.
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