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Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров
Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров
Так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T13:49
2024-02-16T13:49
сергей лавров
политика
украина
владимир зеленский (президент украины)
новости
в мире
нато
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине госпереворота на Украине."Сейчас пытаются охмурить все страны мирового большинства и затащить на поддержку тупиковой так называемой "формулы мира" Зеленского, суть которой состоит в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, российское руководство пойдет под трибунал и РФ заплатит репарации. То, что это пустышка и как минимум не умная инициатива, это всем понятно", - сказал Лавров.При этом из десяти предлагаемых пунктов, часть якобы нейтральные - об обмене пленными, продовольственной, энергетической, продовольственной и ядерной безопасности, напомнил глава МИД РФ. По его словам, это необходимо, "чтобы заманивать нормальные страны"."Когда заманивают страны глобального Юга и Востока на сходки, которые организуются для продвижения этой "формулы мира", им говорят: "Мы понимаем, что вам не нравится это, но вы просто поддержите продовольственную безопасность, поддержите хоть один из пунктов". Это просто наперсточники, абсолютное жулье", - считает глава российского внешнеполитического ведомства.Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об ошибочном курсе Запада, который провалился, и о том, что Западу нужно искать выход из положения "без потери лица".Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится, вариантов для этого не просматривается, заявлял ранее Лавров. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничемРоссия защищает своих людей и общее будущее - Путин
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сергей лавров, политика, украина, владимир зеленский (президент украины), новости, в мире, нато, россия
Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров

Запад хочет заставить весь мир поверить в тупиковую "формулу мира" Зеленского - Лавров

13:49 16.02.2024
 
© STEFAN WERMUTH / POOL / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе
© STEFAN WERMUTH / POOL / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине госпереворота на Украине.
"Сейчас пытаются охмурить все страны мирового большинства и затащить на поддержку тупиковой так называемой "формулы мира" Зеленского, суть которой состоит в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, российское руководство пойдет под трибунал и РФ заплатит репарации. То, что это пустышка и как минимум не умная инициатива, это всем понятно", - сказал Лавров.
При этом из десяти предлагаемых пунктов, часть якобы нейтральные - об обмене пленными, продовольственной, энергетической, продовольственной и ядерной безопасности, напомнил глава МИД РФ. По его словам, это необходимо, "чтобы заманивать нормальные страны".
"Когда заманивают страны глобального Юга и Востока на сходки, которые организуются для продвижения этой "формулы мира", им говорят: "Мы понимаем, что вам не нравится это, но вы просто поддержите продовольственную безопасность, поддержите хоть один из пунктов". Это просто наперсточники, абсолютное жулье", - считает глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об ошибочном курсе Запада, который провалился, и о том, что Западу нужно искать выход из положения "без потери лица".
"Это все однозначно предполагает признание законности наших требований - внеблоковый статус Украины, отказ от какого-либо продвижения НАТО, отказ от милитаризации Украины в качестве угрозы для России. И конечно, прекращение нацисткой политики по законодательному и физическому уничтожению русских и русскоязычных на Украине. Хотите на поле боя - воля ваша", - заключил он.
Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится, вариантов для этого не просматривается, заявлял ранее Лавров.
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Сергей ЛавровПолитикаУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)НовостиВ миреНАТОРоссия
 
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