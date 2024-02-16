https://crimea.ria.ru/20240216/naperstochniki-i-zhule-zapad-pytaetsya-obmanut-ostalnoy-mir---lavrov-1134995037.html

Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров

Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров

Так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T13:49

2024-02-16T13:49

2024-02-16T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине госпереворота на Украине."Сейчас пытаются охмурить все страны мирового большинства и затащить на поддержку тупиковой так называемой "формулы мира" Зеленского, суть которой состоит в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, российское руководство пойдет под трибунал и РФ заплатит репарации. То, что это пустышка и как минимум не умная инициатива, это всем понятно", - сказал Лавров.При этом из десяти предлагаемых пунктов, часть якобы нейтральные - об обмене пленными, продовольственной, энергетической, продовольственной и ядерной безопасности, напомнил глава МИД РФ. По его словам, это необходимо, "чтобы заманивать нормальные страны"."Когда заманивают страны глобального Юга и Востока на сходки, которые организуются для продвижения этой "формулы мира", им говорят: "Мы понимаем, что вам не нравится это, но вы просто поддержите продовольственную безопасность, поддержите хоть один из пунктов". Это просто наперсточники, абсолютное жулье", - считает глава российского внешнеполитического ведомства.Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об ошибочном курсе Запада, который провалился, и о том, что Западу нужно искать выход из положения "без потери лица".Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится, вариантов для этого не просматривается, заявлял ранее Лавров. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничемРоссия защищает своих людей и общее будущее - Путин

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сергей лавров, политика, украина, владимир зеленский (президент украины), новости, в мире, нато, россия