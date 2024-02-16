https://crimea.ria.ru/20240216/naperstochniki-i-zhule-zapad-pytaetsya-obmanut-ostalnoy-mir---lavrov-1134995037.html
Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров
Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров
Так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T13:49
2024-02-16T13:49
2024-02-16T13:49
сергей лавров
политика
украина
владимир зеленский (президент украины)
новости
в мире
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134221889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86d26b0fad9e413ea45797048b60f165.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине госпереворота на Украине."Сейчас пытаются охмурить все страны мирового большинства и затащить на поддержку тупиковой так называемой "формулы мира" Зеленского, суть которой состоит в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, российское руководство пойдет под трибунал и РФ заплатит репарации. То, что это пустышка и как минимум не умная инициатива, это всем понятно", - сказал Лавров.При этом из десяти предлагаемых пунктов, часть якобы нейтральные - об обмене пленными, продовольственной, энергетической, продовольственной и ядерной безопасности, напомнил глава МИД РФ. По его словам, это необходимо, "чтобы заманивать нормальные страны"."Когда заманивают страны глобального Юга и Востока на сходки, которые организуются для продвижения этой "формулы мира", им говорят: "Мы понимаем, что вам не нравится это, но вы просто поддержите продовольственную безопасность, поддержите хоть один из пунктов". Это просто наперсточники, абсолютное жулье", - считает глава российского внешнеполитического ведомства.Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об ошибочном курсе Запада, который провалился, и о том, что Западу нужно искать выход из положения "без потери лица".Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится, вариантов для этого не просматривается, заявлял ранее Лавров. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад превратил Киев в международного попрошайку - Лавров"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничемРоссия защищает своих людей и общее будущее - Путин
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134221889_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_d96ab7f0e3d046dc62d5ec21f09e5454.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, политика, украина, владимир зеленский (президент украины), новости, в мире, нато, россия
Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - Лавров
Запад хочет заставить весь мир поверить в тупиковую "формулу мира" Зеленского - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Так называемая "формула мира" Зеленского является пустышкой, в которую Запад пытается заставить поверить страны глобального Юга и Востока. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине госпереворота на Украине.
"Сейчас пытаются охмурить все страны мирового большинства и затащить на поддержку тупиковой так называемой "формулы мира" Зеленского, суть которой состоит в том, что Россия должна просто капитулировать, уйти за границы 1991 года, российское руководство пойдет под трибунал и РФ заплатит репарации. То, что это пустышка и как минимум не умная инициатива, это всем понятно", - сказал Лавров.
При этом из десяти предлагаемых пунктов, часть якобы нейтральные - об обмене пленными, продовольственной, энергетической, продовольственной и ядерной безопасности, напомнил глава МИД РФ. По его словам, это необходимо, "чтобы заманивать нормальные страны".
"Когда заманивают страны глобального Юга и Востока на сходки, которые организуются для продвижения этой "формулы мира", им говорят: "Мы понимаем, что вам не нравится это, но вы просто поддержите продовольственную безопасность, поддержите хоть один из пунктов". Это просто наперсточники, абсолютное жулье", - считает глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина в интервью
американскому журналисту Такеру Карлсону об ошибочном курсе Запада, который провалился, и о том, что Западу нужно искать выход из положения "без потери лица".
"Это все однозначно предполагает признание законности наших требований - внеблоковый статус Украины, отказ от какого-либо продвижения НАТО, отказ от милитаризации Украины в качестве угрозы для России. И конечно, прекращение нацисткой политики по законодательному и физическому уничтожению русских и русскоязычных на Украине. Хотите на поле боя - воля ваша", - заключил он.
Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится
, вариантов для этого не просматривается, заявлял ранее Лавров.
Читайте также на РИА Новости Крым: