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"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничем - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничем
"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничем - РИА Новости Крым, 15.01.2024
"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничем
На встрече по "формуле мира" Украины в Давосе перед началом Международного экономического форума участники не смогли прийти к единому решению. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T13:50
2024-01-15T13:50
владимир зеленский (президент украины)
политика
украина
новости
в мире
россия
давос
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На встрече по "формуле мира" Украины в Давосе перед началом Международного экономического форума участники не смогли прийти к единому решению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.Всего в мероприятии участвовали 83 делегации. Как пишет издание, у Киева была надежда убедить страны Глобального Юга, которые неохотно поддерживают Украину, изменить свою позицию.Аналогичную информацию сообщил Financial Times источник в ЕС. В публикации газеты говорится, что некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России", тогда как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву.Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой написал, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.В итоге, как пишет Bloomberg, участники встречи по "формуле мира" Украины не смогли выработать единую позицию."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.Накануне встречи в Давосе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал о намерении Киева провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". По его словам, планируется два саммита. В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается "развести" другие страны "формулой мира" ЗеленскогоЗапад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – ЛавровШоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому
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владимир зеленский (президент украины), политика, украина, новости, в мире, россия, давос, европейский союз
"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничем

Bloomberg: встреча в Давосе по формуле мира Украины закончилась ничем

13:50 15.01.2024
 
© AFP 2023 / ARND WIEGMANNРуководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустэм Умеров во время встречи советников по национальной безопасности, организованный Всемирным экономическим форумом в Давосе 14 января 2024 года, для обсуждения мирного плана по Украине.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустэм Умеров во время встречи советников по национальной безопасности, организованный Всемирным экономическим форумом в Давосе 14 января 2024 года, для обсуждения мирного плана по Украине. - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / ARND WIEGMANN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На встрече по "формуле мира" Украины в Давосе перед началом Международного экономического форума участники не смогли прийти к единому решению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
"Встреча советников по национальной безопасности <...> завершилась в Давосе без (выработки — ред.) четкого пути вперед перед прибытием Владимира Зеленского", — говорится в публикации агентства Bloomberg.
Всего в мероприятии участвовали 83 делегации. Как пишет издание, у Киева была надежда убедить страны Глобального Юга, которые неохотно поддерживают Украину, изменить свою позицию.
Аналогичную информацию сообщил Financial Times источник в ЕС. В публикации газеты говорится, что некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России", тогда как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву.
Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой написал, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.
В итоге, как пишет Bloomberg, участники встречи по "формуле мира" Украины не смогли выработать единую позицию.
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Запад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.
Накануне встречи в Давосе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал о намерении Киева провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". По его словам, планируется два саммита. В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов.
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