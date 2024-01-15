https://crimea.ria.ru/20240115/formula-mira-zelenskogo-vstrecha-v-davose-zakonchilas-nichem-1134202377.html

"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничем

"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничем - РИА Новости Крым, 15.01.2024

"Формула мира" Зеленского: встреча в Давосе закончилась ничем

На встрече по "формуле мира" Украины в Давосе перед началом Международного экономического форума участники не смогли прийти к единому решению. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T13:50

2024-01-15T13:50

2024-01-15T13:50

владимир зеленский (президент украины)

политика

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новости

в мире

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давос

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На встрече по "формуле мира" Украины в Давосе перед началом Международного экономического форума участники не смогли прийти к единому решению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.Всего в мероприятии участвовали 83 делегации. Как пишет издание, у Киева была надежда убедить страны Глобального Юга, которые неохотно поддерживают Украину, изменить свою позицию.Аналогичную информацию сообщил Financial Times источник в ЕС. В публикации газеты говорится, что некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России", тогда как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву.Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой написал, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.В итоге, как пишет Bloomberg, участники встречи по "формуле мира" Украины не смогли выработать единую позицию."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.Накануне встречи в Давосе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал о намерении Киева провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". По его словам, планируется два саммита. В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается "развести" другие страны "формулой мира" ЗеленскогоЗапад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – ЛавровШоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому

https://crimea.ria.ru/20231228/zapad-pytaetsya-razvesti-drugie-strany-formuloy-mira-zelenskogo-1133872946.html

https://crimea.ria.ru/20231230/ekspert-nazval-glavnoe-dostizhenie-rossii-i-proschet-zapada-v-2023-godu-1133764584.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), политика, украина, новости, в мире, россия, давос, европейский союз