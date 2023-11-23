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Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому
Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому
Предложение президента Аргентины Милея уладить украинский конфликт, пригласив на "мирную" конференцию Зеленского, не больше чем личная игра эпатажного политика, РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T14:37
2023-11-23T14:37
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
хавьер милей
украина
аргентина
в мире
политика
новости
мнения
игорь шатров
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Игорь Шатров: переговоры в Аргентине по Украине не больше чем игра нового президента
Игорь Шатров: переговоры в Аргентине по Украине не больше чем игра нового президента
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Предложение президента Аргентины Милея уладить украинский конфликт, пригласив на "мирную" конференцию Зеленского, не больше чем личная игра эпатажного политика, далекая от реальной внешней политики государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта. По словам Шатрова, это свидетельствует лишь о том, что Милей "хочет стремительно ворваться в мировую политику, продолжив экстравагантные выходки", благодаря которым заработал очки на предвыборной кампании. Однако пока все, что он говорит, "просто слова", как и это приглашение."Ну, предлагают провести конференцию, почему бы и нет? Почему и Аргентине не поучаствовать. Выглядит, конечно, немножко странно, но не убийственно странно. Это не идет вразрез с международным правом. Есть инициатива, значит, есть механизмы, которые может предложить Аргентина по выходу из украинского кризиса. Что ж, надо послушать, что предлагает новый президент", – сказал Шатров.Эксперт говорит с иронией об "инициативах", поскольку уверен, что все это – продолжение игры, причем одного актера. Шатров напомнил, что параллельно прошло заявление его советника президента по внешнеполитическим делам Дианы Мондино, которая сказала, что рассуждать о разрыве отношений Аргентины с Россией, Китаем, Бразилией - абсурдно и, конечно, этого не будет. При этом, даже если заявленный Милеем новый, проамериканский вектор развития Аргентины хоть как-то себя проявит, он поменяется так же быстро, как и всегда: "такова "политическая практика в странах этого континента", добавил политолог."Материк делится на две части по отношению к Штатам, и латиноамериканские страны отличаются тем, что их швыряет из стороны в сторону. Они то попадают под влияние США, то всячески от них отстраняются. И если говорить о перспективах, то нельзя ничего сказать точно. Пройдет 4-5 лет, и мы получим прямо противоположное правительство. Такова политическая практика в этой части земного шара: там ничего стабильного нет", – заключил Шатров.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, ультраправый популист и бизнесмен Хавьер Милей, ставший по итогам недавних выборов президентом Аргентины, "купил билет на тонущий корабль", если решил делать ставку на США, отворачиваясь от России, Китая и Бразилии и предлагаемого ими конструкта нового многополярного миропорядка. Мнение о новом президенте Аргентины и его амбициозных планах высказал также политолог Малек Дудаков. Читайте также на РИА Новости Крым:Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС Профессор из Севастополя назвал главное оружие США
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владимир зеленский (президент украины), хавьер милей, украина, аргентина, в мире, политика, новости, мнения, игорь шатров
Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому

Приглашение Зеленского в Аргентину ничего не изменит в украинском конфликте - политолог

14:37 23.11.2023
 
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Предложение президента Аргентины Милея уладить украинский конфликт, пригласив на "мирную" конференцию Зеленского, не больше чем личная игра эпатажного политика, далекая от реальной внешней политики государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Игорь Шатров: переговоры в Аргентине по Украине не больше чем игра нового президента
14:37
Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта.
По словам Шатрова, это свидетельствует лишь о том, что Милей "хочет стремительно ворваться в мировую политику, продолжив экстравагантные выходки", благодаря которым заработал очки на предвыборной кампании. Однако пока все, что он говорит, "просто слова", как и это приглашение.
"Ну, предлагают провести конференцию, почему бы и нет? Почему и Аргентине не поучаствовать. Выглядит, конечно, немножко странно, но не убийственно странно. Это не идет вразрез с международным правом. Есть инициатива, значит, есть механизмы, которые может предложить Аргентина по выходу из украинского кризиса. Что ж, надо послушать, что предлагает новый президент", – сказал Шатров.
Эксперт говорит с иронией об "инициативах", поскольку уверен, что все это – продолжение игры, причем одного актера. Шатров напомнил, что параллельно прошло заявление его советника президента по внешнеполитическим делам Дианы Мондино, которая сказала, что рассуждать о разрыве отношений Аргентины с Россией, Китаем, Бразилией - абсурдно и, конечно, этого не будет.
"Поэтому, мне кажется, что президент будет играть в аргентинской политике свою какую-то игру – он самоутверждается. А внешнюю политику в Аргентине будут проводить более взвешенные, прагматичные люди. И они не позволят своему президенту экстравагантных поступков более широкого формата, чем просто предложение Зеленскому провести конференцию", – поделился мнением Шатров.
При этом, даже если заявленный Милеем новый, проамериканский вектор развития Аргентины хоть как-то себя проявит, он поменяется так же быстро, как и всегда: "такова "политическая практика в странах этого континента", добавил политолог.
"Материк делится на две части по отношению к Штатам, и латиноамериканские страны отличаются тем, что их швыряет из стороны в сторону. Они то попадают под влияние США, то всячески от них отстраняются. И если говорить о перспективах, то нельзя ничего сказать точно. Пройдет 4-5 лет, и мы получим прямо противоположное правительство. Такова политическая практика в этой части земного шара: там ничего стабильного нет", – заключил Шатров.
По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, ультраправый популист и бизнесмен Хавьер Милей, ставший по итогам недавних выборов президентом Аргентины, "купил билет на тонущий корабль", если решил делать ставку на США, отворачиваясь от России, Китая и Бразилии и предлагаемого ими конструкта нового многополярного миропорядка.
Мнение о новом президенте Аргентины и его амбициозных планах высказал также политолог Малек Дудаков.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир Зеленский (президент Украины)Хавьер МилейУкраинаАргентинаВ миреПолитикаНовостиМненияИгорь Шатров
 
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