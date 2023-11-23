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Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому

Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Шоу продолжается: какую "формулу мира" Аргентина предложит Зеленскому

Предложение президента Аргентины Милея уладить украинский конфликт, пригласив на "мирную" конференцию Зеленского, не больше чем личная игра эпатажного политика, РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T14:37

2023-11-23T14:37

2023-11-23T14:37

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

хавьер милей

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Игорь Шатров: переговоры в Аргентине по Украине не больше чем игра нового президента Игорь Шатров: переговоры в Аргентине по Украине не больше чем игра нового президента audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Предложение президента Аргентины Милея уладить украинский конфликт, пригласив на "мирную" конференцию Зеленского, не больше чем личная игра эпатажного политика, далекая от реальной внешней политики государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта. По словам Шатрова, это свидетельствует лишь о том, что Милей "хочет стремительно ворваться в мировую политику, продолжив экстравагантные выходки", благодаря которым заработал очки на предвыборной кампании. Однако пока все, что он говорит, "просто слова", как и это приглашение."Ну, предлагают провести конференцию, почему бы и нет? Почему и Аргентине не поучаствовать. Выглядит, конечно, немножко странно, но не убийственно странно. Это не идет вразрез с международным правом. Есть инициатива, значит, есть механизмы, которые может предложить Аргентина по выходу из украинского кризиса. Что ж, надо послушать, что предлагает новый президент", – сказал Шатров.Эксперт говорит с иронией об "инициативах", поскольку уверен, что все это – продолжение игры, причем одного актера. Шатров напомнил, что параллельно прошло заявление его советника президента по внешнеполитическим делам Дианы Мондино, которая сказала, что рассуждать о разрыве отношений Аргентины с Россией, Китаем, Бразилией - абсурдно и, конечно, этого не будет. При этом, даже если заявленный Милеем новый, проамериканский вектор развития Аргентины хоть как-то себя проявит, он поменяется так же быстро, как и всегда: "такова "политическая практика в странах этого континента", добавил политолог."Материк делится на две части по отношению к Штатам, и латиноамериканские страны отличаются тем, что их швыряет из стороны в сторону. Они то попадают под влияние США, то всячески от них отстраняются. И если говорить о перспективах, то нельзя ничего сказать точно. Пройдет 4-5 лет, и мы получим прямо противоположное правительство. Такова политическая практика в этой части земного шара: там ничего стабильного нет", – заключил Шатров.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, ультраправый популист и бизнесмен Хавьер Милей, ставший по итогам недавних выборов президентом Аргентины, "купил билет на тонущий корабль", если решил делать ставку на США, отворачиваясь от России, Китая и Бразилии и предлагаемого ими конструкта нового многополярного миропорядка. Мнение о новом президенте Аргентины и его амбициозных планах высказал также политолог Малек Дудаков. Читайте также на РИА Новости Крым:Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС Профессор из Севастополя назвал главное оружие США

https://crimea.ria.ru/20231122/razlozhit-yaytsa-po-korzinam-zachem-zelenskiy-ischet-dialoga-s-trampom-1132962444.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), хавьер милей, украина, аргентина, в мире, политика, новости, мнения, игорь шатров