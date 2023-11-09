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Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС
Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС
Севастополь может стать индустриальным центром Черноморского региона и обеспечить новый уровень торгово-экономических отношений между странами БРИКС. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T21:06
2023-11-09T21:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь может стать индустриальным центром Черноморского региона и обеспечить новый уровень торгово-экономических отношений между странами БРИКС. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев, его слова приводит пресс-служба парламента.Спикер севастопольского парламента представляет город на V Международном муниципальном форуме стран БРИКС+, который проходит в Санкт-Петербурге 9-10 ноября. Тема года – "На стыке прошлого и будущего: мировая трансформация".По словам Немцева, в нынешних условиях особенно интересны для обсуждения вопросы экономического развития Черноморского региона и перспективы для Севастополя, у которого есть все шансы сыграть значимую роль.Международный муниципальный форум стран БРИКС+ проводится при поддержке МИД России, Россотрудничества и Правительства Санкт-Петербурга. В числе главных задач мероприятий – интеграция положительного мирового опыта и реализация государственных задач на местах и повышение инвестиционной привлекательности городов России и других стран "пятерки" в том числе за счет внедрения информационных, цифровых и инновационных технологий во все сферы деятельности.Помимо традиционного пленарного заседания, в рамках форума в этом году пройдет 120 мероприятий: экспертные сессии и секции, деловые конференции, панельные дискуссии и круглые столы, а также мастер-классы и презентации инвестиционных проектов.Ранее постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов по итогам Ялтинского международного форума заявил, что Крым должен стать южными воротами России для сотрудничества со странами Африки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, брикс, политика, в мире, крым, новости крыма, владимир немцев, заксобрание севастополя, мнения, новости
Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС

Немцев: Севастополь может стать индустриальным центром Черноморского региона

21:06 09.11.2023
 
© РИА НовостиБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь может стать индустриальным центром Черноморского региона и обеспечить новый уровень торгово-экономических отношений между странами БРИКС. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев, его слова приводит пресс-служба парламента.
Спикер севастопольского парламента представляет город на V Международном муниципальном форуме стран БРИКС+, который проходит в Санкт-Петербурге 9-10 ноября. Тема года – "На стыке прошлого и будущего: мировая трансформация".
По словам Немцева, в нынешних условиях особенно интересны для обсуждения вопросы экономического развития Черноморского региона и перспективы для Севастополя, у которого есть все шансы сыграть значимую роль.
"Севастополь находится в центре Черноморского бассейна, на стыке восточной и западной цивилизаций, в сердце великих торговых путей, поэтому, без сомнения, может стать ключевым индустриальным центром Черноморского региона, который обеспечит новый уровень торгово-экономических отношений между странами БРИКС", – поделился мнением Немцев.
Международный муниципальный форум стран БРИКС+ проводится при поддержке МИД России, Россотрудничества и Правительства Санкт-Петербурга. В числе главных задач мероприятий – интеграция положительного мирового опыта и реализация государственных задач на местах и повышение инвестиционной привлекательности городов России и других стран "пятерки" в том числе за счет внедрения информационных, цифровых и инновационных технологий во все сферы деятельности.
Помимо традиционного пленарного заседания, в рамках форума в этом году пройдет 120 мероприятий: экспертные сессии и секции, деловые конференции, панельные дискуссии и круглые столы, а также мастер-классы и презентации инвестиционных проектов.
Ранее постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов по итогам Ялтинского международного форума заявил, что Крым должен стать южными воротами России для сотрудничества со странами Африки.
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