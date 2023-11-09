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Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС

Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС

Севастополь может стать индустриальным центром Черноморского региона и обеспечить новый уровень торгово-экономических отношений между странами БРИКС. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T21:06

2023-11-09T21:06

2023-11-09T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь может стать индустриальным центром Черноморского региона и обеспечить новый уровень торгово-экономических отношений между странами БРИКС. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев, его слова приводит пресс-служба парламента.Спикер севастопольского парламента представляет город на V Международном муниципальном форуме стран БРИКС+, который проходит в Санкт-Петербурге 9-10 ноября. Тема года – "На стыке прошлого и будущего: мировая трансформация".По словам Немцева, в нынешних условиях особенно интересны для обсуждения вопросы экономического развития Черноморского региона и перспективы для Севастополя, у которого есть все шансы сыграть значимую роль.Международный муниципальный форум стран БРИКС+ проводится при поддержке МИД России, Россотрудничества и Правительства Санкт-Петербурга. В числе главных задач мероприятий – интеграция положительного мирового опыта и реализация государственных задач на местах и повышение инвестиционной привлекательности городов России и других стран "пятерки" в том числе за счет внедрения информационных, цифровых и инновационных технологий во все сферы деятельности.Помимо традиционного пленарного заседания, в рамках форума в этом году пройдет 120 мероприятий: экспертные сессии и секции, деловые конференции, панельные дискуссии и круглые столы, а также мастер-классы и презентации инвестиционных проектов.Ранее постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов по итогам Ялтинского международного форума заявил, что Крым должен стать южными воротами России для сотрудничества со странами Африки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, брикс, политика, в мире, крым, новости крыма, владимир немцев, заксобрание севастополя, мнения, новости