https://crimea.ria.ru/20230617/krym-nameren-naladit-pryamoe-morskoe-soobschenie-s-alzhirom--vlasti-1129449553.html
Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти
Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти
Власти Крыма проведут переговоры с Алжиром о налаживании прямого морского торгового сообщения между полуостровом и африканской страной. Об этом корреспонденту... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T13:42
2023-06-17T13:42
2023-06-17T13:54
эксклюзивы риа новости крым
георгий мурадов
алжир
пмэф
новости
крым
новости крыма
транспорт
владимир путин (политик)
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/11/1129449841_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_c6de59f0df734f8be8fab8f6bb2553a8.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости Крым. Власти Крыма проведут переговоры с Алжиром о налаживании прямого морского торгового сообщения между полуостровом и африканской страной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что аналогичная работа по созданию прямых морских маршрутов ведется с Египтом.Мурадов также сообщил, что в ходе ПМЭФ представители правительства Крыма провели переговоры с руководством Запорожской области. В ходе разговора в том числе обсуждались вопросы транспортировки зерновых из нового субъекта через Крым в страны Ближнего Востока.По словам замглавы правительства Крыма, предполагается создание некоего хаба в ближневосточных странах, через который эта продукция могла бы транспортироваться. Ведущую роль в этом процессе может сыграть Сирия, считает он.Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун 15 июня подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. В документе указано, что страны будут углублять военное сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа.Россия и Алжир договорились делиться опытом в таких сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, обмениваться разведданными и информацией об угрозах нацбезопасности, сотрудничать в развитии ядерных технологий, создавать совместные предприятия, проводить ярмарки и выставки, увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма и продвигать изучение языков двух стран.Президент Алжира и представители бизнеса этой страны также приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.
https://crimea.ria.ru/20230616/muradov-krym-poluchit-bolee-200-mlrd-rubley-investitsiy-po-itogam-pmef-1129435855.html
алжир
крым
сирия
ближний восток
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/11/1129449841_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_39ff88f5a9ef268d0be067b5b8913d38.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
георгий мурадов, алжир, пмэф, новости, крым, новости крыма, транспорт, владимир путин (политик), сирия, ближний восток
Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти
Мурадов: Крым проведет переговоры с Алжиром о прямом морском торговом сообщении
13:42 17.06.2023 (обновлено: 13:54 17.06.2023) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости Крым.
Власти Крыма проведут переговоры с Алжиром о налаживании прямого морского торгового сообщения между полуостровом и африканской страной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума.
"Крупные прорывные соглашения подписаны между Россией и Алжиром. Если нам удастся договориться о том, чтобы они принимали корабли из Крыма, это тоже будет очень позитивным ходом. Мы проведем соответствующие переговоры с нашими алжирскими партнерами", - сказал вице-премьер РК.
Он добавил, что аналогичная работа по созданию прямых морских маршрутов ведется с Египтом.
Мурадов также сообщил, что в ходе ПМЭФ представители правительства Крыма провели переговоры с руководством Запорожской области. В ходе разговора в том числе обсуждались вопросы транспортировки зерновых из нового субъекта через Крым в страны Ближнего Востока.
По словам замглавы правительства Крыма, предполагается создание некоего хаба в ближневосточных странах, через который эта продукция могла бы транспортироваться. Ведущую роль в этом процессе может сыграть Сирия, считает он.
"Сирийцы сегодня открыты для всех арабских стран, они вернулись в Лигу арабских государств, поэтому они могут отрабатывать в виде хаба на страны ближнего востока. То есть в Сирию товары завозятся и оттуда идут в Ирак, Иорданию, Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока", - пояснил Мурадов.
Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун 15 июня подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. В документе указано, что страны будут углублять военное сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа.
Россия и Алжир договорились делиться опытом в таких сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, обмениваться разведданными и информацией об угрозах нацбезопасности, сотрудничать в развитии ядерных технологий, создавать совместные предприятия, проводить ярмарки и выставки, увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма и продвигать изучение языков двух стран.
Президент Алжира и представители бизнеса этой страны также приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.