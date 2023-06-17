https://crimea.ria.ru/20230617/krym-nameren-naladit-pryamoe-morskoe-soobschenie-s-alzhirom--vlasti-1129449553.html

Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти

Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти

Власти Крыма проведут переговоры с Алжиром о налаживании прямого морского торгового сообщения между полуостровом и африканской страной. Об этом корреспонденту... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T13:42

2023-06-17T13:42

2023-06-17T13:54

эксклюзивы риа новости крым

георгий мурадов

алжир

пмэф

новости

крым

новости крыма

транспорт

владимир путин (политик)

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/11/1129449841_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_c6de59f0df734f8be8fab8f6bb2553a8.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости Крым. Власти Крыма проведут переговоры с Алжиром о налаживании прямого морского торгового сообщения между полуостровом и африканской страной. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что аналогичная работа по созданию прямых морских маршрутов ведется с Египтом.Мурадов также сообщил, что в ходе ПМЭФ представители правительства Крыма провели переговоры с руководством Запорожской области. В ходе разговора в том числе обсуждались вопросы транспортировки зерновых из нового субъекта через Крым в страны Ближнего Востока.По словам замглавы правительства Крыма, предполагается создание некоего хаба в ближневосточных странах, через который эта продукция могла бы транспортироваться. Ведущую роль в этом процессе может сыграть Сирия, считает он.Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун 15 июня подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. В документе указано, что страны будут углублять военное сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа.Россия и Алжир договорились делиться опытом в таких сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, обмениваться разведданными и информацией об угрозах нацбезопасности, сотрудничать в развитии ядерных технологий, создавать совместные предприятия, проводить ярмарки и выставки, увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма и продвигать изучение языков двух стран.Президент Алжира и представители бизнеса этой страны также приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.

https://crimea.ria.ru/20230616/muradov-krym-poluchit-bolee-200-mlrd-rubley-investitsiy-po-itogam-pmef-1129435855.html

алжир

крым

сирия

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

георгий мурадов, алжир, пмэф, новости, крым, новости крыма, транспорт, владимир путин (политик), сирия, ближний восток