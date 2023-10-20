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Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым

Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым

России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T11:29

2023-10-20T11:29

2023-10-20T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США. К разработке такого документа обязательно должны быть привлечены специалисты из Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества (ЧАМС), кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.К чему готовятся США в Черноморском регионеВремя, когда Россия должна была занимать оборонительную политику, прошло, считает Иванченко, – сегодня она должна быть наступательной. Необходимость в этом, среди прочего, доказывает ситуация, которая складывается в Черноморско-Балканском регионе. Сегодня он является одним из центров мировой политики, оказывая значительное влияние на общую ситуацию в международной безопасности, считает эксперт. "Безусловно, есть другие очаги напряженности. Это Ближний и Средний Восток, и Корейский полуостров, и Кавказ, и Южно-Китайское море. Но я считаю, что именно в Черноморско-Балканском регионе лежит сегодня одна из главных опасностей возникновения общемирового пожара", – заявил Иванченко.Здесь, по его мнению, может родиться прямой конфликт России и США, которые уже разработали свою черноморскую стратегию.Согласно этому документу, в Черноморском регионе может появиться морская флотилия США с базой в Румынии. Это второе после Турции государство Причерноморья, которое Штаты в своей стратегии определяют как своего ключевого партнера, и не случайно, говорит эксперт.Особая роль в черноморской стратегии США отводится и Грузии, которая по замыслу должна быть постоянным очагом напряженности с Россией, добавил он.Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном мореКроме того, в августе 2023 года в сенат США был внесен "Закон о безопасности на Черном море 2023", которым оно объявляется зоной стратегических интересов США."Документ предполагает усиление и постоянное военно-морское присутствие США в Черном море… И надо понимать, что это может привести к прямому конфликту США с Россией", – делает вывод Иванченко.Цели и задачи США к масштабированию своего военно-политического влияния в Черноморском регионе можно проследить по многим заявлениям, в том числе проамериканских политиков недружественных России стран. Например, в апреле глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил сделать Черное море демилитаризованным морем НАТО, по аналогии с Балтийским. Тогда отмечалось, что альянс еще не выработал четкой стратегии на этот счет, но время идет, подчеркнул эксперт.Чем на новые угрозы США в Причерноморье должна ответить РоссияУчитывая все это, а также то, что сотрудничество РФ в Черноморском регионе на межгосударственном уровне в ближайшее время невозможно, Россия должна разработать новую стратегию, которой четко обозначить свои интересы, цели и задачи, дав понять, чего она не допустит, уверен Иванченко."У нас есть общая стратегия внешней политики России. Но необходимо вырабатывать Черноморскую стратегию. Документ должен базироваться на историческом опыте присутствия России в Черноморско-Балканском регионе и носить активный, наступательный характер", – подчеркнул эксперт.Основой стратегии, по его убеждению, должен стать контроль над всем черноморским побережьем Украины (по итогам СВО) с последующим усилением военно-морского присутствия РФ в Черноморском бассейне. Черное море в документе должно быть обозначено как сфера исключительных интересов России, которая не потерпит создания в регионе баз и флота НАТО. Также стратегия должна предусматривать оказание всесторонней поддержки общественным организациям, партиям и гражданам черноморских стран, которые выступают против расширения натовского присутствия в Черном море.По мнению Иванченко, к разработке такого документа однозначно должны быть привлечены крымские эксперты.Свое предложение относительно Черноморской стратегии России Иванченко озвучил на Всероссийской научно-практической конференции "Черноморское сотрудничество – 2023" в Севастополе. По его словам, инициатива будет продвигаться в разных инстанциях на разных уровнях.Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Черноморское сотрудничество – 2023" проходит на базе Севастопольского государственного университета 19 и 20 октября. Мероприятие объединило представителей власти, бизнеса, общественных организаций и ученых Крыма и Севастополя, юга России, новых регионов и Москвы. Эксперты поднимают вопросы, связанные с военно-политической, экономической ситуацией макрорегионального масштаба Причерноморья и предлагают свои пути решения проблем в условиях новых вызовов для России в Черноморском регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны

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Анна Петрова

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