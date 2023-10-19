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Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море
Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море
Патрулирование воздушного пространства над Черным морем российскими истребителями-перехватчиками МиГ-31 является серьезным предупреждением США, чтобы они даже... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T15:20
2023-10-19T15:20
игорь шатров
радио "спутник в крыму"
мнения
воздушно-космический силы (вкс)
черное море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Патрулирование воздушного пространства над Черным морем российскими истребителями-перехватчиками МиГ-31 является серьезным предупреждением США, чтобы они даже не думали использовать свою авианосную группировку в Средиземном море для прямого вмешательства в ход специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Черное и Средиземное моря расположены близко друг к другу, и Россия не может спокойно взирать на то, как по соседству с ней появляются значительные военные силы самого недружественного ей на данный момент государства – США.В частности, политолог не исключил, что командующие двух авианосных групп ВМС США, направленных в Средиземное море на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, могли получить в том числе и секретные приказы о том, как они должны действовать в случае получения команды о нападении на Россию. В этой связи для РФ возникает необходимость повысить бдительность в Черноморском регионе.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что по его поручению Воздушно-космические силы РФ начали на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. По словам главы государства, эту миссию осуществляют истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".Путин также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к КрымуЧерноморский флот отражает атаку воздушных целей в СевастополеАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море
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игорь шатров, мнения, воздушно-космический силы (вкс), черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, миа "россия сегодня", сша, россия
Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море

Эксперт Шатров: МиГ-31 в Черном море предостерегут США от соблазна повлиять на ход СВО

15:20 19.10.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Патрулирование воздушного пространства над Черным морем российскими истребителями-перехватчиками МиГ-31 является серьезным предупреждением США, чтобы они даже не думали использовать свою авианосную группировку в Средиземном море для прямого вмешательства в ход специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, Черное и Средиземное моря расположены близко друг к другу, и Россия не может спокойно взирать на то, как по соседству с ней появляются значительные военные силы самого недружественного ей на данный момент государства – США.
"Поэтому и поднимается в воздух российская авиация с самыми современными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Думаю, это серьезное предупреждение в первую очередь США, которое призвано отбросить какие-либо мысли американцев попытаться напрямую повлиять на ход специальной военной операции, если они вдруг возникнут после завершения палестино-израильского конфликта", – пояснил Шатров.
В частности, политолог не исключил, что командующие двух авианосных групп ВМС США, направленных в Средиземное море на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, могли получить в том числе и секретные приказы о том, как они должны действовать в случае получения команды о нападении на Россию. В этой связи для РФ возникает необходимость повысить бдительность в Черноморском регионе.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что по его поручению Воздушно-космические силы РФ начали на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. По словам главы государства, эту миссию осуществляют истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Путин также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине.
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Радио "Спутник в Крыму"Игорь ШатровМненияВоздушно-космический силы (ВКС)Черное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМИА "Россия сегодня"СШАРоссия
 
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