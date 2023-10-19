Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море
Эксперт Шатров: МиГ-31 в Черном море предостерегут США от соблазна повлиять на ход СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Патрулирование воздушного пространства над Черным морем российскими истребителями-перехватчиками МиГ-31 является серьезным предупреждением США, чтобы они даже не думали использовать свою авианосную группировку в Средиземном море для прямого вмешательства в ход специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, Черное и Средиземное моря расположены близко друг к другу, и Россия не может спокойно взирать на то, как по соседству с ней появляются значительные военные силы самого недружественного ей на данный момент государства – США.
"Поэтому и поднимается в воздух российская авиация с самыми современными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Думаю, это серьезное предупреждение в первую очередь США, которое призвано отбросить какие-либо мысли американцев попытаться напрямую повлиять на ход специальной военной операции, если они вдруг возникнут после завершения палестино-израильского конфликта", – пояснил Шатров.
В частности, политолог не исключил, что командующие двух авианосных групп ВМС США, направленных в Средиземное море на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, могли получить в том числе и секретные приказы о том, как они должны действовать в случае получения команды о нападении на Россию. В этой связи для РФ возникает необходимость повысить бдительность в Черноморском регионе.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что по его поручению Воздушно-космические силы РФ начали на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. По словам главы государства, эту миссию осуществляют истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Путин также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине.
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