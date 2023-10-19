https://crimea.ria.ru/20231019/sereznoe-preduprezhdenie-ekspert-obyasnil-missiyu-mig-31-v-chernom-more-1132201143.html

Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море

Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Серьезное предупреждение: эксперт объяснил миссию МиГ-31 в Черном море

Патрулирование воздушного пространства над Черным морем российскими истребителями-перехватчиками МиГ-31 является серьезным предупреждением США, чтобы они даже... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T15:20

2023-10-19T15:20

2023-10-19T15:20

игорь шатров

радио "спутник в крыму"

мнения

воздушно-космический силы (вкс)

черное море

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

миа "россия сегодня"

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128465972_0:23:1198:697_1920x0_80_0_0_890256ab9255f99c9f03266dc3e8d187.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Патрулирование воздушного пространства над Черным морем российскими истребителями-перехватчиками МиГ-31 является серьезным предупреждением США, чтобы они даже не думали использовать свою авианосную группировку в Средиземном море для прямого вмешательства в ход специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Черное и Средиземное моря расположены близко друг к другу, и Россия не может спокойно взирать на то, как по соседству с ней появляются значительные военные силы самого недружественного ей на данный момент государства – США.В частности, политолог не исключил, что командующие двух авианосных групп ВМС США, направленных в Средиземное море на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, могли получить в том числе и секретные приказы о том, как они должны действовать в случае получения команды о нападении на Россию. В этой связи для РФ возникает необходимость повысить бдительность в Черноморском регионе.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что по его поручению Воздушно-космические силы РФ начали на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. По словам главы государства, эту миссию осуществляют истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".Путин также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к КрымуЧерноморский флот отражает атаку воздушных целей в СевастополеАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном море

черное море

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, воздушно-космический силы (вкс), черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, миа "россия сегодня", сша, россия