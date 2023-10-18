https://crimea.ria.ru/20231018/putin-mig-31-s-kinzhalami-patruliruyut-prostranstvo-nad-chernym-morem-1132170404.html
МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - Путин
МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2023
МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - Путин
Российские истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", начинают постоянное патрулирование нейтральной зоны воздушного пространства над... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T13:11
2023-10-18T13:11
2023-10-18T13:34
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Российские истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", начинают постоянное патрулирование нейтральной зоны воздушного пространства над Черным морем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что решение об организации патрулирования – это не угроза. По его словам, российские ВКС "будут осуществлять визуальный контроль за тем, что происходит в Средиземном море".Президент РФ также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине. "Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит. Все это накаляет атмосферу", - добавил он.Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю.За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет ни малейшего сомнения, что эта атака была "заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами".Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - ШойгуРоссийская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Российские войска усилят самолетами новой модификации
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владимир путин (политик), черное море, безопасность республики крым и севастополя, крым, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, новости
МиГ-31 с "Кинжалами" патрулируют пространство над Черным морем - Путин
Путин: МиГ-31 с ракетами "Кинжал" начинают патрулировать нейтральную зону над Черным морем
13:11 18.10.2023 (обновлено: 13:34 18.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Российские истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", начинают постоянное патрулирование нейтральной зоны воздушного пространства над Черным морем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
"По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", они, как известно, имеют дальность свыше 1000 км и скорость 9 Махов", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Пекин.
Путин отметил, что решение об организации патрулирования – это не угроза. По его словам, российские ВКС "будут осуществлять визуальный контроль за тем, что происходит в Средиземном море".
Президент РФ также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине.
"Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит. Все это накаляет атмосферу", - добавил он.
Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю.
За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе,
который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки.
Как заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет ни малейшего сомнения, что эта атака была "заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами".
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