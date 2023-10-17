https://crimea.ria.ru/20231017/oboronka-smozhet-ispolzovat-vse-rezervy-dlya-vypuska-artillerii---shoygu-1132133477.html

"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу

"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу - РИА Новости Крым, 17.10.2023

"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу

Правительство предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T08:56

2023-10-17T08:56

2023-10-17T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Правительство предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Глава оборонного ведомства провел в Национальном центре управления обороной РФ совещание по вопросам поставок и о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Он отметил необходимость оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.Он также подчеркнул, что власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем.Кроме того, Минобороны РФ упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил к 2025 году удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. С учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, отметил он. Поэтому необходимо не только поддерживать в рабочем состоянии имеющийся авиапарк, но и увеличивать производство новых машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска усилят самолетами новой модификацииШойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, армия и флот, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, новости сво, оборонно-промышленный комплекс россии, оружие, россия