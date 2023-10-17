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"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу
"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу - РИА Новости Крым, 17.10.2023
"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу
Правительство предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T08:56
2023-10-17T08:56
вооруженные силы россии
армия и флот
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Правительство предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Глава оборонного ведомства провел в Национальном центре управления обороной РФ совещание по вопросам поставок и о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Он отметил необходимость оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.Он также подчеркнул, что власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем.Кроме того, Минобороны РФ упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил к 2025 году удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. С учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, отметил он. Поэтому необходимо не только поддерживать в рабочем состоянии имеющийся авиапарк, но и увеличивать производство новых машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска усилят самолетами новой модификацииШойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство
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вооруженные силы россии, армия и флот, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, новости сво, оборонно-промышленный комплекс россии, оружие, россия
"Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии - Шойгу

Шойгу: ОПК получил право использовать все резервы для выпуска артиллерии

08:56 17.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Правительство предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава оборонного ведомства провел в Национальном центре управления обороной РФ совещание по вопросам поставок и о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Он отметил необходимость оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним.
"В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки их поставки в войска", – сказал Шойгу.
Он также подчеркнул, что власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем.
"Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", – отметил министр.
Кроме того, Минобороны РФ упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил к 2025 году удвоить выпуск тяжелых транспортных самолетов Ан-124. С учетом проведения СВО загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы и превзошла загрузку, которая была в самые напряженные времена Советского Союза, отметил он. Поэтому необходимо не только поддерживать в рабочем состоянии имеющийся авиапарк, но и увеличивать производство новых машин.
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