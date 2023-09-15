https://crimea.ria.ru/20230915/shoygu-proveril-vypolnenie-oboronzakaza-na-vertoletnom-zavode-progress-1131426255.html
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T08:27
2023-09-15T08:27
2023-09-15T08:27
сергей шойгу
новости
вертолет
вооруженные силы россии
оружие
армия и флот
вертолет ка-52 "аллигатор"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М. Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков – повышать, указал руководству завода министр во время совещания.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, новости, вертолет, вооруженные силы россии, оружие, армия и флот, вертолет ка-52 "аллигатор"
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Приморье
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.
"Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками. В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолетов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла", - заявил министру директор предприятия Сергей Шамшура.
Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М.
Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков – повышать, указал руководству завода министр во время совещания.