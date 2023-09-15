https://crimea.ria.ru/20230915/shoygu-proveril-vypolnenie-oboronzakaza-na-vertoletnom-zavode-progress-1131426255.html

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T08:27

2023-09-15T08:27

2023-09-15T08:27

сергей шойгу

новости

вертолет

вооруженные силы россии

оружие

армия и флот

вертолет ка-52 "аллигатор"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М. Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков – повышать, указал руководству завода министр во время совещания.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, вертолет, вооруженные силы россии, оружие, армия и флот, вертолет ка-52 "аллигатор"