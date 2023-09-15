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Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T08:27
2023-09-15T08:27
сергей шойгу
новости
вертолет
вооруженные силы россии
оружие
армия и флот
вертолет ка-52 "аллигатор"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М. Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков – повышать, указал руководству завода министр во время совещания.
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, новости, вертолет, вооруженные силы россии, оружие, армия и флот, вертолет ка-52 "аллигатор"
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Приморье

08:27 15.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в г. Арсеньев (Приморский край), где выпускают вертолеты Ка-52, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.

"Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками. В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолетов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла", - заявил министру директор предприятия Сергей Шамшура.

Министра обороны также ознакомили с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М.
Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков – повышать, указал руководству завода министр во время совещания.
 
Сергей ШойгуНовостиВертолетВооруженные силы РоссииОружиеАрмия и флотВертолет Ка-52 "Аллигатор"
 
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