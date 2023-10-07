https://crimea.ria.ru/20231007/kogda-pervye-seriynye-sarmaty-zastupyat-na-boevoe-dezhurstvo-1131913996.html
Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство
Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T09:37
2023-10-07T09:37
2023-10-07T09:37
министерство обороны рф
сергей шойгу
"сармат"
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
россия
безопасность
новости
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131913881_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_951bfd92f4d490552b8c07d68a2cfc60.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщили в Минобороны по итогам визита главы военного ведомства Сергея Шойгу на предприятие АО "Красмаш".Шойгу во время визита на предприятие проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал производственные цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сармата".Глава Минобороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата"."Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — сказал он."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружияПутин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяютСтратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131913881_145:0:1034:667_1920x0_80_0_0_a5bd5ea613e789ac08e76e78a6017600.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сергей шойгу, "сармат", оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), россия, безопасность, новости, ядерное оружие
Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство
Минобороны: первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщили в Минобороны по итогам визита главы военного ведомства Сергея Шойгу на предприятие АО "Красмаш".
Шойгу во время визита на предприятие проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал производственные цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сармата".
"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта", — говорится в сообщении ведомства.
Глава Минобороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата".
"Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — сказал он.
"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
Читайте также на РИА Новости Крым: