https://crimea.ria.ru/20231007/kogda-pervye-seriynye-sarmaty-zastupyat-na-boevoe-dezhurstvo-1131913996.html

Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство

Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство

Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T09:37

2023-10-07T09:37

2023-10-07T09:37

министерство обороны рф

сергей шойгу

"сармат"

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщили в Минобороны по итогам визита главы военного ведомства Сергея Шойгу на предприятие АО "Красмаш".Шойгу во время визита на предприятие проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал производственные цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сармата".Глава Минобороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата"."Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — сказал он."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружияПутин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяютСтратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, "сармат", оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), россия, безопасность, новости, ядерное оружие