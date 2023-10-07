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Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство
Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T09:37
2023-10-07T09:37
министерство обороны рф
сергей шойгу
"сармат"
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
россия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщили в Минобороны по итогам визита главы военного ведомства Сергея Шойгу на предприятие АО "Красмаш".Шойгу во время визита на предприятие проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал производственные цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сармата".Глава Минобороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата"."Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — сказал он."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружияПутин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяютСтратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
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министерство обороны рф, сергей шойгу, "сармат", оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), россия, безопасность, новости, ядерное оружие
Когда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство

Минобороны: первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время

09:37 07.10.2023
 
© Министерство обороны РФРабота предприятия АО "Красмаш", производящего ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат"
Работа предприятия АО Красмаш, производящего ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения Сармат
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщили в Минобороны по итогам визита главы военного ведомства Сергея Шойгу на предприятие АО "Красмаш".
Шойгу во время визита на предприятие проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал производственные цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сармата".
"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта", — говорится в сообщении ведомства.
Глава Минобороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата".
"Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — сказал он.
"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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Министерство обороны РФСергей Шойгу"Сармат"Оборонно-промышленный комплекс РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)РоссияБезопасностьНовостиЯдерное оружие
 
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