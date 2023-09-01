https://crimea.ria.ru/20230901/strategicheskiy-raketnyy-kompleks-sarmat-zastupil-na-boevoe-dezhurstvo-1131095063.html

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

Расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T13:41

2023-09-01T13:41

2023-09-01T13:41

"сармат"

юрий борисов

роскосмос

оружие

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова сообщает РИА Новости.В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что стратегический комплекс "с новой тяжелой ракетой" скоро будет готов к использованию. А в июне глава государства уже анонсировал скорый выход на боевое дежурство первых пусковых установок ракетного комплекса "Сармат". Путин назвал важнейшей задачей развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности."Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".Читайте также на РИА Новости Крым:"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – ПутинПрименит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаПутин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"сармат", юрий борисов, роскосмос, оружие, россия, новости