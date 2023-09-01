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Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
Расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T13:41
2023-09-01T13:41
"сармат"
юрий борисов
роскосмос
оружие
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова сообщает РИА Новости.В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что стратегический комплекс "с новой тяжелой ракетой" скоро будет готов к использованию. А в июне глава государства уже анонсировал скорый выход на боевое дежурство первых пусковых установок ракетного комплекса "Сармат". Путин назвал важнейшей задачей развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности."Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".Читайте также на РИА Новости Крым:"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – ПутинПрименит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаПутин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют
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РИА Новости Крым
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"сармат", юрий борисов, роскосмос, оружие, россия, новости
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство - Роскосмос

13:41 01.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" поставлен на боевое дежурство. Об этом со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрия Борисова сообщает РИА Новости.
"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", — сказал руководитель госкорпорации во время марафона "Поделись своим знанием".
В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что стратегический комплекс "с новой тяжелой ракетой" скоро будет готов к использованию. А в июне глава государства уже анонсировал скорый выход на боевое дежурство первых пусковых установок ракетного комплекса "Сармат". Путин назвал важнейшей задачей развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.
"Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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"Сармат"Юрий БорисовРоскосмосОружиеРоссияНовости
 
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