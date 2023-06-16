https://crimea.ria.ru/20230616/primenit-li-rossiya-yadernoe-oruzhie-otvet-putina--1129444959.html

Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина

Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина

Использование российской стороной тактического ядерного оружия теоретически возможно, но у России нет такой необходимости. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T18:13

2023-06-16T18:13

2023-06-16T18:13

владимир путин (политик)

пмэф

ядерное оружие

безопасность

россия

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новости

сво

нато

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Использование российской стороной тактического ядерного оружия теоретически возможно, но у России нет такой необходимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также назвал наличие ядерного оружия "конкурентным преимуществом" России и элементом сдерживания ее противников."У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по его сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят", - добавил президент.Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерное вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Яков Кедми: каким будет мир после СВОСнаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - ПутинРоссийское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), пмэф, ядерное оружие, безопасность, россия, в мире, новости, сво, нато