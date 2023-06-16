Применит ли Россия ядерное оружие: ответ Путина
Путин: применение ядерного оружия теоретически возможно, но у РФ нет такой необходимости
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Использование российской стороной тактического ядерного оружия теоретически возможно, но у России нет такой необходимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, использование ядерного оружия теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитета, самого существования российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, и во-вторых, сам факт рассуждений на эту тему уже снижает порог возможности применения ядерного оружия", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Путин также назвал наличие ядерного оружия "конкурентным преимуществом" России и элементом сдерживания ее противников.
"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по его сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят", - добавил президент.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерное вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства.
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