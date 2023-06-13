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Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин
Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин
Россия оставляет за собой право применять против Украины боеприпасы с обедненным ураном в ответ на такие атаки в отношении РФ. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T19:03
2023-06-13T19:18
владимир путин (политик)
снаряды с обедненным ураном
украина
политика
сво
ядерное оружие
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право применять против Украины боеприпасы с обедненным ураном в ответ на такие атаки в отношении РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, как будет действовать Россия в ответ на атаки ВСУ иностранными снарядами с обедненным ураном и нанесет ли упреждающий удар.По словам Путина, действовать на упреждение в этой ситуации нет необходимости. А вот ответить Россия сможет адекватно.Ранее в США заявили, что вслед за Великобританией будут поставлять Киеву такновые снаряды с обедненным ураном. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
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Путин о применении снарядов с обедненным ураном
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владимир путин (политик), снаряды с обедненным ураном, украина, политика, сво, ядерное оружие, оружие
Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин

Путин: на атаку ВСУ снарядами с обедненным ураном Россия ответит тем же

19:03 13.06.2023 (обновлено: 19:18 13.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право применять против Украины боеприпасы с обедненным ураном в ответ на такие атаки в отношении РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, как будет действовать Россия в ответ на атаки ВСУ иностранными снарядами с обедненным ураном и нанесет ли упреждающий удар.
По словам Путина, действовать на упреждение в этой ситуации нет необходимости. А вот ответить Россия сможет адекватно.

"Таких боеприпасов у нас много, с обедненным ураном. И если они будут применять - мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто. Ничего интересного здесь нет, ничего хорошего нет. Но если потребуется, мы в состоянии это сделать", – сказал российский лидер, отметив, что пока в этом не было необходимости.

Ранее в США заявили, что вслед за Великобританией будут поставлять Киеву такновые снаряды с обедненным ураном.
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Владимир Путин (политик)Снаряды с обедненным ураномУкраинаПолитикаСВОЯдерное оружиеОружие
 
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