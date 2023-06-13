https://crimea.ria.ru/20230613/snaryady-s-obednennym-uranom-rossiya-otvetit-tem-zhe---putin-1129362434.html

Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин

Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин

Россия оставляет за собой право применять против Украины боеприпасы с обедненным ураном в ответ на такие атаки в отношении РФ. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T19:03

2023-06-13T19:03

2023-06-13T19:18

владимир путин (политик)

снаряды с обедненным ураном

украина

политика

сво

ядерное оружие

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право применять против Украины боеприпасы с обедненным ураном в ответ на такие атаки в отношении РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, как будет действовать Россия в ответ на атаки ВСУ иностранными снарядами с обедненным ураном и нанесет ли упреждающий удар.По словам Путина, действовать на упреждение в этой ситуации нет необходимости. А вот ответить Россия сможет адекватно.Ранее в США заявили, что вслед за Великобританией будут поставлять Киеву такновые снаряды с обедненным ураном. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева

https://crimea.ria.ru/20230613/ssha-namereny-predostavit-ukraine-tankovye-snaryady-s-obednennym-uranom-1129355997.html

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Путин о применении снарядов с обедненным ураном Путин о применении снарядов с обедненным ураном 2023-06-13T19:03 true PT0M26S

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владимир путин (политик), снаряды с обедненным ураном, украина, политика, сво, ядерное оружие, оружие