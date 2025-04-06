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Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани
Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани
На 10-километровом участке береговой линии Бугазской косы в Краснодарском крае обнаружены выбросы вещества белого цвета, их природу и обстоятельства появления... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T20:14
2025-04-06T20:14
краснодарский край
новости
происшествия
черное море
росприроднадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На 10-километровом участке береговой линии Бугазской косы в Краснодарском крае обнаружены выбросы вещества белого цвета, их природу и обстоятельства появления здесь изучают сейчас сотрудники Росприроднадзора. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.По данным ведомства, выбросы были обнаружены 5 и 6 апреля между станицей Благовещенская (Анапа) и поселком Волна Темрюкского района.По предварительным данным, это пальмовое масло, однако точный ответ дадут лабораторные анализы специалистов, отметили в оперштабе.Уточняется, что основные выбросы произошли 5 апреля, в субботу, а воскресенье, 6 апреля, их было небольшое количество.Ранее в этот день в оперштабе Краснодарского края сообщали, что на трех участках пляжей Анапы обнаружили новые выбросы мазута.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, происшествия, черное море, росприроднадзор
Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани

Выбросы вещества белого цвета обнаружены на побережье Кубани – оперштаб

20:14 06.04.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На 10-километровом участке береговой линии Бугазской косы в Краснодарском крае обнаружены выбросы вещества белого цвета, их природу и обстоятельства появления здесь изучают сейчас сотрудники Росприроднадзора. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
По данным ведомства, выбросы были обнаружены 5 и 6 апреля между станицей Благовещенская (Анапа) и поселком Волна Темрюкского района.
По предварительным данным, это пальмовое масло, однако точный ответ дадут лабораторные анализы специалистов, отметили в оперштабе.
"Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления, что это за вещество, и выяснения источника его происхождения", – сказано в сообщении.
Уточняется, что основные выбросы произошли 5 апреля, в субботу, а воскресенье, 6 апреля, их было небольшое количество.
Ранее в этот день в оперштабе Краснодарского края сообщали, что на трех участках пляжей Анапы обнаружили новые выбросы мазута.
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Краснодарский крайНовостиПроисшествияЧерное мореРосприроднадзор
 
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