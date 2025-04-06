https://crimea.ria.ru/20250406/neustanovlennoe-beloe-veschestvo-vybrosilo-na-poberezhe-kubani-1145477736.html

Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани

Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани

На 10-километровом участке береговой линии Бугазской косы в Краснодарском крае обнаружены выбросы вещества белого цвета, их природу и обстоятельства появления... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T20:14

2025-04-06T20:14

2025-04-06T20:14

краснодарский край

новости

происшествия

черное море

росприроднадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На 10-километровом участке береговой линии Бугазской косы в Краснодарском крае обнаружены выбросы вещества белого цвета, их природу и обстоятельства появления здесь изучают сейчас сотрудники Росприроднадзора. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.По данным ведомства, выбросы были обнаружены 5 и 6 апреля между станицей Благовещенская (Анапа) и поселком Волна Темрюкского района.По предварительным данным, это пальмовое масло, однако точный ответ дадут лабораторные анализы специалистов, отметили в оперштабе.Уточняется, что основные выбросы произошли 5 апреля, в субботу, а воскресенье, 6 апреля, их было небольшое количество.Ранее в этот день в оперштабе Краснодарского края сообщали, что на трех участках пляжей Анапы обнаружили новые выбросы мазута.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, происшествия, черное море, росприроднадзор