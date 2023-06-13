https://crimea.ria.ru/20230613/putin-na-ukraine-mozhet-poyavitsya-sanitarnaya-zona-dlya-zaschity-ot-dronov-1129358918.html
Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Об этом во вторник заявил президент... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:22
2023-06-13T17:22
2023-06-13T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин.Он добавил, что эта идея не обязательно будет реализована "уже завтра", но такие меры могут быть приняты в перспективе - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.Глава российского государства также заверил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника упали в Калужской области - властиКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
https://crimea.ria.ru/20230612/putin-v-voennom-gospitale-vruchil-nagrady-uchastnikam-svo-1129336824.html
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владимир путин (политик), россия, украина, сво, безопасность, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
Владимир Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты России от прилетов
17:22 13.06.2023 (обновлено: 17:35 13.06.2023)