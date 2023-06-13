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Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Об этом во вторник заявил президент... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T17:22
2023-06-13T17:35
владимир путин (политик)
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обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин.Он добавил, что эта идея не обязательно будет реализована "уже завтра", но такие меры могут быть приняты в перспективе - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.Глава российского государства также заверил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника упали в Калужской области - властиКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
https://crimea.ria.ru/20230612/putin-v-voennom-gospitale-vruchil-nagrady-uchastnikam-svo-1129336824.html
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владимир путин (политик), россия, украина, сво, безопасность, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России

Владимир Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты России от прилетов

17:22 13.06.2023 (обновлено: 17:35 13.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин.

"Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос – я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - сказал президент на встрече с военными корреспондентами во вторник.

Он добавил, что эта идея не обязательно будет реализована "уже завтра", но такие меры могут быть приняты в перспективе - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
Глава российского государства также заверил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена.

"Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться", - отметил Путин.

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Владимир Путин (политик)РоссияУкраинаСВОБезопасностьНовостиОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской области
 
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