https://crimea.ria.ru/20230613/putin-na-ukraine-mozhet-poyavitsya-sanitarnaya-zona-dlya-zaschity-ot-dronov-1129358918.html

Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России

Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России

Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Об этом во вторник заявил президент... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T17:22

2023-06-13T17:22

2023-06-13T17:35

владимир путин (политик)

россия

украина

сво

безопасность

новости

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин.Он добавил, что эта идея не обязательно будет реализована "уже завтра", но такие меры могут быть приняты в перспективе - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.Глава российского государства также заверил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника упали в Калужской области - властиКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

https://crimea.ria.ru/20230612/putin-v-voennom-gospitale-vruchil-nagrady-uchastnikam-svo-1129336824.html

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, сво, безопасность, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области