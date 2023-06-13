https://crimea.ria.ru/20230613/kievskiy-rezhim-nakryl-ognem-artillerii-12-rayonov-khersonschiny-1129338988.html

Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины

Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины

Двенадцать населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T09:47

2023-06-13T09:47

2023-06-13T09:48

херсонская область

новые регионы россии

обстрелы всу

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

новая каховка

каховка

днепряны

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Двенадцать населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной артиллерии был выпущен 91 снаряд. Об этом сообщили в экстренных службах региона.К этому моменту жертвы среди населения, а также наличие разрушений в населенных пунктах уточняются.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Васильевки, а также Таврийска, всего было выпущено 28 снарядов.Накануне сообщалось, что от обстрелов ВСУ пострадали восемь городов и сел левобережья Херсонской области, украинские боевики выпустили больше 70 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидцаВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам

https://crimea.ria.ru/20230612/chto-ne-smylo-vodoy-unichtozhayut-snaryadami-vsu-obstrelivayut-korsunku-1129328635.html

херсонская область

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каховка

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корсунка

васильевка

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2023

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херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, новая каховка, каховка, днепряны, алешки, корсунка, васильевка