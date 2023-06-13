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Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины
Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины
Двенадцать населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T09:47
2023-06-13T09:48
херсонская область
новые регионы россии
обстрелы всу
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
новая каховка
каховка
днепряны
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Двенадцать населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной артиллерии был выпущен 91 снаряд. Об этом сообщили в экстренных службах региона.К этому моменту жертвы среди населения, а также наличие разрушений в населенных пунктах уточняются.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Васильевки, а также Таврийска, всего было выпущено 28 снарядов.Накануне сообщалось, что от обстрелов ВСУ пострадали восемь городов и сел левобережья Херсонской области, украинские боевики выпустили больше 70 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидцаВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам
https://crimea.ria.ru/20230612/chto-ne-smylo-vodoy-unichtozhayut-snaryadami-vsu-obstrelivayut-korsunku-1129328635.html
херсонская область
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херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, новая каховка, каховка, днепряны, алешки, корсунка, васильевка
Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины

Боевики ВСУ за сутки выпустили 91 снаряд из артиллерии по Херсонской области

09:47 13.06.2023 (обновлено: 09:48 13.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники МЧС России работают в зоне подтоплений в Херсонской области
Сотрудники МЧС России работают в зоне подтоплений в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Двенадцать населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной артиллерии был выпущен 91 снаряд. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"По населенному пункту Корсунка выпущено девять снарядов, по Песчаному – семь, по Алешкам выпустили 12 снарядов, по Днепрянам - пять, по Подлесному – девять, по Старой Збурьевке – семь снарядов, по Новой Збурьевке – шесть, а по населенному пункту Саги прилетело восемь снарядов", - говорится в сообщении.

К этому моменту жертвы среди населения, а также наличие разрушений в населенных пунктах уточняются.
Село Корсунка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Васильевки, а также Таврийска, всего было выпущено 28 снарядов.
Накануне сообщалось, что от обстрелов ВСУ пострадали восемь городов и сел левобережья Херсонской области, украинские боевики выпустили больше 70 снарядов.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовая КаховкаКаховкаДнепряныАлешкиКорсункаВасильевка
 
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