https://crimea.ria.ru/20230607/selo-v-khersonskoy-oblasti-podverglos-obstrelu-po-storony-vsu-gorit-les-1129251953.html

Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лес

Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лес - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лес

Массовое возгорание лесных насаждений произошло в селе Малая Каховка Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских националистов. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T19:22

2023-06-07T19:22

2023-06-07T19:56

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

пожар

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Массовое возгорание лесных насаждений произошло в селе Малая Каховка Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских националистов. Об этом РИА Новости Крым сообщил управляющий администрацией Таврийска Евгений Четкарев.Лесной массив находится на небольшом отдалении от сельскохозяйственных угодий и временных построек. Никаких военных объектов или техники здесь нет.Уточняется, что прилеты в данную точку совершаются на регуляторной основе. Возможно, украинские боевики считают, что здесь могут располагаться российские войска, отметили в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ подвергли отстрелу 12 городов и поселков левобережья Херсонской области, по гражданским и объектам инфраструктуры было выпущено 92 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожарПотери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, пожар, происшествия, новости