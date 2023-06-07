https://crimea.ria.ru/20230607/60-snaryadov-shebekino-snova-pod-moschnym-obstrelom-vsu-nachalsya-pozhar-1129239859.html

60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар

60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар - РИА Новости Крым, 07.06.2023

60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар

Белгородская область снова под обстрелом из "Градов". Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T14:05

2023-06-07T14:05

2023-06-07T14:07

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Белгородская область снова под обстрелом из "Градов". Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников, сообщал утром в среду Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовНад Белгородом сработала ПВО: цель уничтоженаПод Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики

https://crimea.ria.ru/20230607/po-belgorodskoy-oblasti-letyat-sotni-snaryadov-i-vzryvchatka-1129234447.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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