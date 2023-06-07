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60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар
60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар - РИА Новости Крым, 07.06.2023
60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар
Белгородская область снова под обстрелом из "Градов". Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T14:05
2023-06-07T14:07
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Белгородская область снова под обстрелом из "Градов". Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников, сообщал утром в среду Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовНад Белгородом сработала ПВО: цель уничтоженаПод Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики
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60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар

Гладков: 60 снарядов из "Града" выпустили ВСУ по Шебекино

14:05 07.06.2023 (обновлено: 14:07 07.06.2023)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Белгородская область снова под обстрелом из "Градов". Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.
"Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Белгородской области, за минувшие сутки противник выпустил сотни снарядов и сбросил десятки взрывных устройств с беспилотников, сообщал утром в среду Вячеслав Гладков.
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Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковНовости
 
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