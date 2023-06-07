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Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки
Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки
Безвозвратные потери украинской армии в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции достигли 800 человек за сутки. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T15:37
2023-06-07T16:16
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери украинской армии в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции достигли 800 человек за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.Наибольший урон враг понес на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Здесь безвозвратные потери ВСУ превысили 600 человек.Помимо живой силы, российские войска уничтожили более 60 единиц техники и вооружения, включая танки, боевые бронированные машины, автомобили, гаубицы и пушки.Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, уточнили в ведомстве.Противник поражен в районе населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Также на территории республики у поселка Новоселовское российские подразделения пресекли попытки прорыва трех украинских ДРГ.На этом направлении ВС РФ также уничтожили вооружение иностранного производства – самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" противник поражен в районе населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР, а также Ямполовка в ДНР.За сутки на этом направлении уничтожено свыше 70-ти украинских военнослужащих, также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Серебрянского лесничества.Еще порядка 60 украинских боевиков ликвидированы на Херсонском направлении. В числе вооружения уничтожена еще одна американская артсистема М777.Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за три последних дня потеряли 3 715 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожарУкраинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 800 человек на главных направлениях в зоне СВО

15:37 07.06.2023 (обновлено: 16:16 07.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери украинской армии в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции достигли 800 человек за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.
Наибольший урон враг понес на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Здесь безвозвратные потери ВСУ превысили 600 человек.
Помимо живой силы, российские войска уничтожили более 60 единиц техники и вооружения, включая танки, боевые бронированные машины, автомобили, гаубицы и пушки.
Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, уточнили в ведомстве.

"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск... в течение суток уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих", – сообщили в Минобороны.

Противник поражен в районе населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Также на территории республики у поселка Новоселовское российские подразделения пресекли попытки прорыва трех украинских ДРГ.
На этом направлении ВС РФ также уничтожили вооружение иностранного производства – самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Кроме того, на Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" противник поражен в районе населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР, а также Ямполовка в ДНР.
За сутки на этом направлении уничтожено свыше 70-ти украинских военнослужащих, также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Серебрянского лесничества.
Еще порядка 60 украинских боевиков ликвидированы на Херсонском направлении. В числе вооружения уничтожена еще одна американская артсистема М777.
Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за три последних дня потеряли 3 715 боевиков.
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