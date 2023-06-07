https://crimea.ria.ru/20230607/poteri-vsu-v-zone-svo-dostigli-800-chelovek-za-sutki-1129244722.html

Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки

Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки

Безвозвратные потери украинской армии в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции достигли 800 человек за сутки. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T15:37

2023-06-07T15:37

2023-06-07T16:16

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Безвозвратные потери украинской армии в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции достигли 800 человек за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.Наибольший урон враг понес на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Здесь безвозвратные потери ВСУ превысили 600 человек.Помимо живой силы, российские войска уничтожили более 60 единиц техники и вооружения, включая танки, боевые бронированные машины, автомобили, гаубицы и пушки.Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, уточнили в ведомстве.Противник поражен в районе населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Также на территории республики у поселка Новоселовское российские подразделения пресекли попытки прорыва трех украинских ДРГ.На этом направлении ВС РФ также уничтожили вооружение иностранного производства – самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" противник поражен в районе населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР, а также Ямполовка в ДНР.За сутки на этом направлении уничтожено свыше 70-ти украинских военнослужащих, также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Серебрянского лесничества.Еще порядка 60 украинских боевиков ликвидированы на Херсонском направлении. В числе вооружения уничтожена еще одна американская артсистема М777.Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за три последних дня потеряли 3 715 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожарУкраинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

https://crimea.ria.ru/20230607/ukrainskaya-drg-vzorvala-ammiakoprovod-tolyatti-odessa-1129241687.html

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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины)