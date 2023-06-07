Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
Украинская ДРГ 5 июня подорвала аммиакопровод "Тольятти — Одесса", пострадали люди
14:28 07.06.2023 (обновлено: 14:31 07.06.2023)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинская диверсионная группа во вторник подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.
"5 июня около 21:00 по московскому времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди российских военнослужащих нет.
По информации Минобороны, сейчас через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.
Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрелов ВСУ оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что разрушение сооружений ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и долговременные последствия.
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