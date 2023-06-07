Рейтинг@Mail.ru
Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230607/ukrainskaya-drg-vzorvala-ammiakoprovod-tolyatti-odessa-1129241687.html
Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
Украинская диверсионная группа во вторник подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T14:28
2023-06-07T14:31
министерство обороны рф
украина
теракт
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
новости
аммиакопровод
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198339_0:113:1080:721_1920x0_80_0_0_fb7db6211a78945a9a158fa893237dfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинская диверсионная группа во вторник подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.Пострадавших среди российских военнослужащих нет.По информации Минобороны, сейчас через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрелов ВСУ оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что разрушение сооружений ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и долговременные последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеКиев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затопленийВода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается
украина
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198339_44:0:1005:721_1920x0_80_0_0_540863d1ea6496034e3f97b827f30697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, украина, теракт, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, новости, аммиакопровод, взрыв
Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

Украинская ДРГ 5 июня подорвала аммиакопровод "Тольятти — Одесса", пострадали люди

14:28 07.06.2023 (обновлено: 14:31 07.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинская диверсионная группа во вторник подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.
"5 июня около 21:00 по московскому времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди российских военнослужащих нет.
По информации Минобороны, сейчас через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.
Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрелов ВСУ оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что разрушение сооружений ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и долговременные последствия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затоплений
Вода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается
 
Министерство обороны РФУкраинаТерактВСУ (Вооруженные силы Украины)Харьковская областьНовостиАммиакопроводВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области
16:21Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
16:07Офисы РНКБ открыли продажу домашнего интернета от оператора связи "Волна"
15:42Компаньонка по родам из Севастополя ответит за смерть ребенка в Крыму
15:37Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за сутки
15:23В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка
15:06ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска
14:28Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
14:14После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
14:0560 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар
13:57Аксенов оценил качество ремонта автостанции "Западная" в Симферополе
13:05Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе
12:32Выстрелил в ногу и отобрал деньги – боевик ВСУ напал на жителя Херсона
12:25В Крыму землю селян отдали родне депутата - Бастрыкин требует доклад
12:02По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка
11:53На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек
11:43Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы
11:34Упавший со скалы камень травмировал туриста в Крыму
11:14ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за сутки
11:11На подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домов
Лента новостейМолния