https://crimea.ria.ru/20230607/ukrainskaya-drg-vzorvala-ammiakoprovod-tolyatti-odessa-1129241687.html

Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

Украинская диверсионная группа во вторник подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T14:28

2023-06-07T14:28

2023-06-07T14:31

министерство обороны рф

украина

теракт

всу (вооруженные силы украины)

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взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинская диверсионная группа во вторник подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом заявили в среду в Минобороны РФ.Пострадавших среди российских военнослужащих нет.По информации Минобороны, сейчас через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрелов ВСУ оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. По информации местных властей, семь человек пропали без вести. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что разрушение сооружений ГЭС - это террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий, он будет иметь тяжелые и долговременные последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеКиев увеличил сброс с Днепровской ГЭС – есть риск больших затопленийВода быстро прибывает: ситуация в Голой Пристани ухудшается

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, теракт, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, новости, аммиакопровод, взрыв