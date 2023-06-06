https://crimea.ria.ru/20230606/udary-po-kakhovskoy-ges-podtopleniya-i-evakuatsiya-vse-o-situatsii-1129208026.html

Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ситуации

Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ситуации - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ситуации

Жителей Херсонской области эвакуируют из зон подтопления после украинского удара по Каховской ГЭС, уровень воды в Новой Каховке уже поднялся на 10 метров и... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T11:00

2023-06-06T11:00

2023-06-06T11:07

разрушение каховской гэс

новая каховка

каховская гэс

происшествия

обстрелы всу

херсонская область

новые регионы россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125025638_0:0:3086:1737_1920x0_80_0_0_6f9fd7b1b324d0a1f6b97cf2741e1c71.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Жителей Херсонской области эвакуируют из зон подтопления после украинского удара по Каховской ГЭС, уровень воды в Новой Каховке уже поднялся на 10 метров и продолжает расти. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Свет и связь в Новой Каховке пока есть, однако в расположенных ниже населенных пунктах Днепряны и Корсунка электроснабжение отсутствует.По информации местных властей, подъем воды может продолжаться до 72 часов."Подъем воды прогнозируется до 72 часов, после чего вода пойдет на спад, и тогда приступим к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - уточнил начальник ГУ МЧС Херсонской области, генерал-майор Иван Павленко.Что произошло на Каховской ГЭСВ ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды и на утро вторника подъем уровня в черте города составлял от двух с половиной до пяти метров, после чего вода продолжила пребывать.В зоне подтопления оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек.Угрозы для Крыма и СевастополяУгрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала, заявил глава республики Сергей Аксенов. Сейчас специалисты проводят работы по минимизации потерь воды в канале, запасов воды на полуострове достаточно."В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно", - сообщил глава республики.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об отсутствии рисков для водоснабжения города. По его словам, Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения.Что будет с Каховской ГЭСПо мнению главного редактора онлайн-журнал "Геоэнергетика ИНФО" Бориса Марцинкевича, продолжающиеся обстрелы Каховской ГЭС теоретически могут привести к дальнейшему ее разрушению.Сейчас, по словам эксперта, основная часть плотины в полном порядке. Она выполнена из армированного бетона, который рассчитан на значительные нагрузки. Однако при продолжении обстрелов возможны самые разные сценарии."Сейчас сложно говорить о последствиях в полной мере, так как украинские боевики продолжают обстреливать плотину Каховской ГЭС", – добавил Марцинкевич.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в КрымуУгрозы есть: чем обернется удар по Каховской ГЭСВласти рассказали о ситуации с водой в Крыму после удара по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230606/kak-skazhetsya-povrezhdenie-kakhovskoy-ges-na-vodosnabzhenii-sevastopolya-1129202598.html

https://crimea.ria.ru/20230606/udar-po-kakhovskoy-ges-v-zone-vozmozhnogo-podtopleniya-22-tysyachi-zhiteley-1129202950.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, новая каховка, каховская гэс, происшествия, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, общество, новости