https://crimea.ria.ru/20230606/razrushenie-kakhovskoy-ges-chto-budet-s-vodoy-v-krymu-1129201227.html

Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму

Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму

Разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил глава администрации Новой... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T08:15

2023-06-06T08:15

2023-06-06T10:28

каховская гэс

новая каховка

владимир леонтьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ранее во вторник Леонтьев сообщил, что украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Глава администрации Новой Каховки подчеркнул, что действия ВСУ - серьезнейший террористический акт.Он также рассказал, что в зону подтопления после разрушения верхней части Каховской ГЭС могут попасть порядка 300 домов, расположенных ниже по течению. Ситуация находится под контролем, в случае необходимости людей эвакуируют.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.

https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

новая каховка

херсонская область

херсон

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