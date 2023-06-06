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Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму
Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму
Разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил глава администрации Новой... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T08:15
2023-06-06T10:28
каховская гэс
новая каховка
владимир леонтьев
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
херсонская область
херсон
новости
сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Ранее во вторник Леонтьев сообщил, что украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Глава администрации Новой Каховки подчеркнул, что действия ВСУ - серьезнейший террористический акт.Он также рассказал, что в зону подтопления после разрушения верхней части Каховской ГЭС могут попасть порядка 300 домов, расположенных ниже по течению. Ситуация находится под контролем, в случае необходимости людей эвакуируют.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html
новая каховка
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каховская гэс, новая каховка, владимир леонтьев, всу (вооруженные силы украины), происшествия, херсонская область, херсон, новости, сво, новые регионы россии, вода в крыму, северо-крымский канал, разрушение каховской гэс
Разрушение Каховской ГЭС: что будет с водой в Крыму

Глава Новой Каховки о разрушениях на ГЭС: будут проблемы с поставкой воды в Крым

08:15 06.06.2023 (обновлено: 10:28 06.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Разрушение верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела повлияет на поставку воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует. Единственная угроза – это то, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым", - сказал Леонтьев.
Ранее во вторник Леонтьев сообщил, что украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Глава администрации Новой Каховки подчеркнул, что действия ВСУ - серьезнейший террористический акт.
Он также рассказал, что в зону подтопления после разрушения верхней части Каховской ГЭС могут попасть порядка 300 домов, расположенных ниже по течению. Ситуация находится под контролем, в случае необходимости людей эвакуируют.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
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Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС
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