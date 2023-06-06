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Никакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭС
Никакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Никакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭС
В зону подтопления после разрушения верхней части Каховской ГЭС могут попасть порядка 300 домов, расположенных ниже по течению. Ситуация находится под... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T07:51
2023-06-06T07:51
2023-06-06T10:28
новая каховка
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
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владимир леонтьев
каховская гэс
каховка
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В зону подтопления после разрушения верхней части Каховской ГЭС могут попасть порядка 300 домов, расположенных ниже по течению. Ситуация находится под контролем, в случае необходимости людей эвакуируют, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Он также напомнил, что Каховская ГЭС была спроектирована и построена таким образом, чтобы сооружения могли выдержать ядерный удар. "Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование. В результате террористических многочисленных ударов ночью были разрушены верхние все сооружения, которые находятся над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению. По состоянию на 7:17 вода поднялась на максимальную отметку 4 метра", - рассказал глава администрации.Леонтьев также добавил, что по самому плохому сценарию, вода могла подняться в течение пяти часов и затопить определенную зону, – этого не произошло."Никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует Единственная угроза – это то, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым", - заключил Леонтьев.Ранее во вторник Леонтьев сообщил, что украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции. В результате были разрушены задвижки. Глава администрации Новой Каховки подчеркнул, что действия ВСУ - серьезнейший террористический акт.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся – есть ли риск для ГЭСЧто будет, если взорвут Каховскую ГЭСКаховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
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новая каховка, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости, владимир леонтьев, каховская гэс, каховка, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, разрушение каховской гэс
Никакой паники нет: глава Новой Каховки о ситуации после удара по ГЭС
Глава Новой Каховки Леонтьев рассказал о последствиях удара по Каховской ГЭС
07:51 06.06.2023 (обновлено: 10:28 06.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В зону подтопления после разрушения верхней части Каховской ГЭС могут попасть порядка 300 домов, расположенных ниже по течению. Ситуация находится под контролем, в случае необходимости людей эвакуируют, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"В зону подтопления может попасть около 300 домов, находящиеся ниже по течению – в Днепрянах и Корсунке. Мы осуществляем все мероприятия на случай необходимости во временной эвакуации незначительной части людей", - сказал Леонтьев.
Он также напомнил, что Каховская ГЭС была спроектирована и построена таким образом, чтобы сооружения могли выдержать ядерный удар.
"Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование. В результате террористических многочисленных ударов ночью были разрушены верхние все сооружения, которые находятся над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению. По состоянию на 7:17 вода поднялась на максимальную отметку 4 метра", - рассказал глава администрации.
Леонтьев также добавил, что по самому плохому сценарию, вода могла подняться в течение пяти часов и затопить определенную зону, – этого не произошло.
"Никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует Единственная угроза – это то, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым", - заключил Леонтьев.
Ранее во вторник Леонтьев сообщил, что украинские боевики ночью нанесли массированный удар по Каховской гидроэлектростанции
. В результате были разрушены задвижки. Глава администрации Новой Каховки подчеркнул, что действия ВСУ - серьезнейший террористический акт.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. ВСУ регулярно наносили ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке, что могло привести к затоплению большой территории. В середине ноября прошлого года власти области сообщили о прекращении выработки электроэнергии на Каховской ГЭС. Впоследствии выработка электроэнергии на ГЭС возобновилась.
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